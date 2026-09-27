Россиян с депрессией будут лечить слабыми разрядами тока
Минздрав России расширил стандарт лечения рекуррентного депрессивного расстройства у взрослых. Новый документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно приказу, пациентам теперь назначают осмотры невролога, офтальмолога, терапевта, уролога и акушера-гинеколога. Новый стандарт заменит действующий документ 2022 года.
В перечень обязательных анализов вошли тесты на гепатиты B и C, ВИЧ и сифилис. Кроме того, пациент сдаёт развернутый общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ на нарушения липидного обмена и общий анализ мочи.
В стандарт добавили несколько немедикаментозных методов лечения: электропунктуру, электронейростимуляцию головного мозга, акупунктуру токами крайне высокой частоты, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, гипоксивоздействие и внутривенное облучение крови.
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