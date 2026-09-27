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Россиян с депрессией будут лечить слабыми разрядами тока

Минздрав добавил в стандарт лечения депрессии электронейростимуляцию
Фото: Istock/megaflopp

Минздрав России расширил стандарт лечения рекуррентного депрессивного расстройства у взрослых. Новый документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.



Согласно приказу, пациентам теперь назначают осмотры невролога, офтальмолога, терапевта, уролога и акушера-гинеколога. Новый стандарт заменит действующий документ 2022 года.

В перечень обязательных анализов вошли тесты на гепатиты B и C, ВИЧ и сифилис. Кроме того, пациент сдаёт развернутый общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ на нарушения липидного обмена и общий анализ мочи.

В стандарт добавили несколько немедикаментозных методов лечения: электропунктуру, электронейростимуляцию головного мозга, акупунктуру токами крайне высокой частоты, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, гипоксивоздействие и внутривенное облучение крови.

Ольга Щелокова

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