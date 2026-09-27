Психолог объяснила, почему осенью бесполезно бороться с собой из-за диеты
Психолог Шпагина: осенью тяга к сытной еде — нормальная реакция организма
Кандидат психологических наук Елена Шпагина объяснила, почему осенью люди чаще срываются с диет.
В беседе с RT эксперт сообщила, что первая причина — физиология.
«С наступлением холодов организм начинает тратить больше энергии на обогрев. Ему нужно больше калорий, чтобы поддерживать температуру тела. Поэтому тяга к сытной, калорийной еде в холодное время года — это не отсутствие силы воли, а нормальная реакция тела на смену сезона», — разъяснила Елена.Вторая причина, по словам Шпагиной, — нехватка света. День сокращается, настроение и энергия падают. Сладкая еда быстро даёт удовольствие и на время улучшает настроение. Третья причина — больше времени дома.
Специалист заявила, что если человек держал диету всё лето, к осени накапливается усталость. Сила воли истощается, и срывы становятся почти неизбежными. Это не слабость, а закономерность. Психолог подчеркнула, что осень — не время для жёстких диет.