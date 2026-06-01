Россиянам рассказали о невероятной пользе смеха

Психиатр Кульгавчук: искренний смех запускает выброс эндорфинов

Психиатр Евгений Кульгавчук объяснил, как смех влияет на организм. По мнению специалиста, искренний смех резко понижает уровень кортизола и адреналина и способствует выбросу эндорфинов и дофамина.





В беседе с RT врач сообщил, что смех активизирует и расслабляет мышцы, повышает уровень иммуноглобулина А и активирует T-лимфоциты.

«Это даже и кардиотренировка: пусть короткая, но всё же интенсивная нагрузка — кровяное давление кратковременно повышается за счёт активации симпатической системы, но затем надолго и устойчиво снижается», — отметил Евгений.