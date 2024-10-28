Россиян выгнали из отеля в Турции из-за очков

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Российских туристов с маленьким ребёнком выгнали из пятизвёздочного отеля, обвинив их в «беспричинном» скандале из-за украденных очков.
Казанские туристы заплатили около полумиллиона рублей за отдых в пятизвёздочном отеле в Турции. Их выгнали на второй день после того, как они устроили переполох из-за очков для зрения, передает Телеграм-канал «Shot Проверка».
Спустя некоторое время после заселения туристы обнаружили пропажу очков стоимостью 70 тысяч рублей. Глава семьи настаивал на вызове полиции, но дал слово не писать заявление, если пропавшая вещь будет найдена. Через некоторое время сотрудница отеля вернула очки.
На следующий день после возвращения очков семейство не смогло попасть в номер — он был заблокирован. На ресепшене им сказали, что блокировка произошла из-за якобы беспочвенного скандала, устроенного семьей.
Администрация настояла на том, чтобы семья уехала из отеля. Семья с ребёнком пробыла рядом со зданием отеля половину ночи без еды и воды. За это время туристический оператор не смог решить проблему — сеье пришлось менять место отдыха.
Сейчас туристы не довольны тем, что их разместили в отеле гораздо дешевле предыдущего, но разницу в стоимости никто не вернул, как и расходы на трансфер и моральную компенсацию.
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Спустя некоторое время после заселения туристы обнаружили пропажу очков стоимостью 70 тысяч рублей. Глава семьи настаивал на вызове полиции, но дал слово не писать заявление, если пропавшая вещь будет найдена. Через некоторое время сотрудница отеля вернула очки.
На следующий день после возвращения очков семейство не смогло попасть в номер — он был заблокирован. На ресепшене им сказали, что блокировка произошла из-за якобы беспочвенного скандала, устроенного семьей.
Администрация настояла на том, чтобы семья уехала из отеля. Семья с ребёнком пробыла рядом со зданием отеля половину ночи без еды и воды. За это время туристический оператор не смог решить проблему — сеье пришлось менять место отдыха.
Сейчас туристы не довольны тем, что их разместили в отеле гораздо дешевле предыдущего, но разницу в стоимости никто не вернул, как и расходы на трансфер и моральную компенсацию.
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Российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции
Ольга Енгалычева