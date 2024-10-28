Россиян выгнали из отеля в Турции из-за очков

«Наша планета, действительно, в очередной раз столкнулась с солнечной активностью, но на данный момент бури, обрушившиеся на Землю, имеют умеренный характер. По моим оценкам, эти бури достигнут своего пика к середине текущей недели. По сути, те события, которые мы наблюдаем, — это только начало. Конечно, сегодня никаких полярных сияний точно не будет. Но в среду, когда магнитные бури станут сильнее, вероятность сияний в европейской части страны увеличится», — рассказал учёный.