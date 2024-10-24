Российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции

Фото: istockphoto/Tereza Tarasova
В Турции, недалеко от премиум-отеля Rixos Premium Göcek, местные жители избили группу российских туристов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По словам пострадавшего Филиппа, он вместе с женой и друзьями возвращался из ресторана, когда на них напала группа пьяных местных жителей, угрожая и оскорбляя туристов.
Ситуация обострилась, когда один из местных жителей бросил бутылку в девушек, в результате чего осколки ранили одну из них. Другу Филиппа сломали руку. Туристы смогли добраться до отеля, однако помощь от правоохранительных органов поступила лишь через 30 минут.
Филипп выразил недовольство работой охраны отеля и сообщил, что местные полицейские затягивают расследование, ссылаясь на отсутствие необходимых документов из госпиталя. Туристы уже обратились за помощью в российское консульство. Помимо этого, отмечается, что отдых в Rixos Premium Göcek обошелся Филиппу и его супруге в полмиллиона рублей.
В Перми две девушки подожгли офис «Единой России». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ситуация обострилась, когда один из местных жителей бросил бутылку в девушек, в результате чего осколки ранили одну из них. Другу Филиппа сломали руку. Туристы смогли добраться до отеля, однако помощь от правоохранительных органов поступила лишь через 30 минут.
Филипп выразил недовольство работой охраны отеля и сообщил, что местные полицейские затягивают расследование, ссылаясь на отсутствие необходимых документов из госпиталя. Туристы уже обратились за помощью в российское консульство. Помимо этого, отмечается, что отдых в Rixos Premium Göcek обошелся Филиппу и его супруге в полмиллиона рублей.
В Перми две девушки подожгли офис «Единой России». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова