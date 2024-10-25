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В Турции толпой избили туристов из РФ

Полиция Антальи проводит расследование в связи с нападением на россиян
25 октября 2024, 02:04
Фото: istock/Tutye

Фото: istock/Tutye

Турции, в городе Гечек, на группу российских туристов напала толпа местных жителей. Один из пострадавших был госпитализирован, а туристы заявили, что расследование идет слишком медленно. Сейчас россияне надеются на помощь со стороны российского консульства.
Инцидент произошел вечером 22 октября неподалеку от отеля Rixos Premium Gocek. По словам одного из пострадавших, Филиппа, он с женой и друзьями возвращался в отель, когда мимо них на высокой скорости проехал скутер, которым управлял пьяный местный житель. После этого турки начали кричать и махать кулаками в сторону россиян. Когда туристы решили ответить, из темноты появились еще шесть мужчин, что привело к драке. В ходе инцидента одному из пострадавших сломали руку, а в женщин бросили бутылку.

Россиянам удалось добраться до отеля и вызвать полицию, которая прибыла через полчаса. Однако туристы опасаются, что местные власти тянут с расследованием и затягивают процесс.



Генеральное консульство РФ в Турции уже осведомлено о происшествии и находится в постоянном контакте с пострадавшими. Российские дипломаты взаимодействуют с турецкой стороной, контролируя соблюдение прав граждан России и обеспечивая их поддержку. Турецкие правоохранительные органы начали расследование драки между россиянами и местными жителями. Пострадавшим была оказана медицинская помощь в ближайшем госпитале.

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#бастрыкин
Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования убийства женщины в Коркино
Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования убийства женщины в Коркино
24 октября 2024, 22:52

Фото: iStock/ blinow61

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) контролирует ход расследования убийства 40-летней женщины в Коркино челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава регионального управления Следственного комитета Алексей Колбасин должен будет подготовить доклад о проводимых следственных действиях для расследования происшествия, сообщает «Life.ru».

Подозреваемого в убийстве женщины-таксиста задержали и возбудили против него уголовное дело. Им оказался 17-летний юноша. Выяснилось, что между ним и пострадавшей возник конфликт, после чего он несколько раз ударил её ножом.

В Челябинской области после убийства толпа собралась вокруг дома подозреваемых в преступлении и закидала его камнями. Затем люди, находившиеся в доме, выстрелили по толпе, сообщают местные жители.

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Во время цыганских погромов в Коркино толпа подожгла два дома

Толпа штурмует цыганский дом после убийства женщины-таксиста под Челябинском
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Во время цыганских погромов в Коркино толпа подожгла два дома
SHOT: Толпа подожгла два дома во время цыганских погромов в Коркино
24 октября 2024, 22:10

Фото: iStock/Distortion Media

Во время цыганских погромов на Урале толпа подожгла два дома после убийства таксистки.
Видео с места пожаров попали в социальные сети. О пострадавших пока что ничего неизвестно. На записи видно, что работники пожарной службы уже избавляются от очагов возгорания. На месте происшествия также присутствуют сотрудники полиции, сообщает «SHOT».

Устроившие поджог представители цыганской диаспоры массово уезжают в Еманжелинск.

Передавали, что сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области стараются предотвращать погромы после убийства 40-летней женщины, работавшей в такси. Двое людей уже были госпитализированы с пулевыми ранениями.

Стихийные погромы начались после смерти 40-летней женщины. Убитую обнаружили в автомобиле с многочисленными ножевыми ранениями.

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Родственникам погибшей женщины-таксиста в Челябинской области окажут помощь
Семье погибшей женщины-таксиста в Коркино окажут помощь
24 октября 2024, 22:09

Фото: iStock/ Natalya Maisheva

Семье убитой в Челябинской области женщины будет оказана необходимая помощь и поддержка, передает глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина в своих социальных сетях
Вечером 23 октября в машине, которая была недалеко от жилого дома на улице Ватутина города Коркино под Челябинском, обнаружили мёртвую 40-летнюю женщину, работавшую в такси. На теле убитой были ножевые ранения. По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого в убийстве женщины задержали 24 октября вечером.

«У женщины осталось двое несовершеннолетних детей, которым уже оказывается вся необходимая помощь», — рассказала Лощина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Ранее сообщалось, что в Коркино двое человек были ранены огнестрельным оружием.

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Толпа штурмует цыганский дом после убийства женщины-таксиста под Челябинском
24 октября 2024, 21:35

Фото: iStock/artolympic

В Челябинской области толпа местных жителей пытается штурмовать цыганский дом из-за подозрения подростка из диаспоры в убийстве женщины-таксиста. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что в среду в городе Коркино обнаружили тело 40-летней местной жительницы Елены Сарафановой, которая работала частным извозчиком. В последний раз она подвозила 17-летнего цыгана, который, вероятнее всего, и зарезал её в машине. Подростка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Однако горожане даже после задержания продолжили устраивать беспорядки. Они штурмуют дом, котором предположительно находится второй подозреваемый 19-ти лет.

В результате штурма ранены два человека, слышны выстрелы со стороны хозяев дома. После того, как ОМОН ворвался в здание стрельба прекратилась.

Силовики сдерживают разъярённую толпу, которая начала переворачивать и поджигать автомобили.

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#стрельба
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В Чечне неизвестные обстреляли машину Росгвардии, один сотрудник погиб
24 октября 2024, 21:15

Фото: iStock/???? ??????

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что неизвестные несколько раз выстрелили в принадлежащий силовой структуре автомобиль «Урал», после чего скрылись с места преступления. Это произошло в станице Петропавловская.

Издание пишет, что в результате обстрела один из сотрудников Росгвардии погиб. Второй оперативник получил ранения. Его госпитализировали, врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Нападавшие разыскиваются.

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Тверского школьника избили за изнасилование девушки
Избитого школьника из Твери подозревают в изнасиловании девушки
24 октября 2024, 20:37

Фото: iStock/ Motortion

В Тверской области 16-летний подросток избил 14-летнего мальчика, который участвовал в групповом изнасиловании девушки с психическим расстройством.
14-летний избитый школьник и его 17-летний товарищ пристали к 20-летней девушке. Выяснив, что она не сможет постоять за себя в силу своего недуга, подростки силой увели её в заброшенный дом и по очереди изнасиловали, сообщает «Baza».

Узнав о происшествии, 16-летний молодой человек пригласил насильника на встречу, на которой жестоко его избил. Юноша также заставил насильника изваляться в луже. Правоохранительные органы узнали о случившемся из социальных сетей видео с избиением загрузил туда один из очевидцев.

16-летнего подростка задержала полиция и возбудила в отношении него уголовное дело. В ходе допроса сотрудники выяснили причину драки и возбудили еще одно уголовное дело, но уже в отношении насильников.

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Мужчину, державшего в рабстве 18 россиян, взяли под стражу
Лента.ру: мужчину, державшего в рабстве 18 россиян, заключили под стражу
24 октября 2024, 19:35

Фото: iStock/ Boonyachoat

В Ростовской области суд заключил под стражу жителя города Азов, подозреваемого в использовании рабского труда на ферме.
Мужчина пробудет под стражей до 20 декабря, сообщает «Лента.ру».

О задержании жителя Азова стало известно 23 октября. 44-летний фермер-цыган Раджа Лиманский 18 россиян работать на ферме безвозмездно или за минимальные денежные выплаты. Пострадавшие каждый день выполняли тяжелые работы в сельскохозяйственных угодьях. Одному из недавно прибывших на ферму «рабов» удалось попросить помощи у полиции, когда у него забыли отобрать телефон.

Ранее Раджа Лиманский работал механиком-наладчиком и слесарем. Имя фермера также фигурировало в уголовных делах о похищении человека, мошенничестве. Он неоднократно находился в федеральном розыске.

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Замглавы управы московского района Савелки Тимофеев украл у жены детей
Супруга замглавы управы московского района Савелки обвинила его в краже детей
24 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Бывшая жена замглавы управы московского района Савелки Константина Тимофеева Мария обвинила супруга в краже детей. Об этом пишет Baza.
Брак Марии и Константина Тимофеевых развалился прошедшим летом. В семье подрастают трое детей. Женщина рассказала, что супруг завел любовницу и не скрывал этого. Тогда супруги решили развестись. В один из дней Тимофеев пригласил жену и детей погулять. Женщина ходила на костылях из-за травмы. По ее словам, супруг выбил у нее костыль, схватил детей и увез. Тогда травма женщины сильно обострилась и ее положили.

Окончив лечение, Мария нашла детей в подмосковном городе Клин. Двоих младших она смогла забрать, а старший остался жить у отца. Однако уже 20 октября несколько мужчин в балаклавах сломали забор на участке Марии, выбили балконную дверь и силой забрали двухлетнего мальчика. Второй ребенок смог вырваться и спрятаться. Тогда Тимофеева написала заявление в полицию.

Однако сам Тимофеев рассказал изданию, что вынужден был забрать детей из-за того, что у его супруги имеются явные проблемы с алкоголем и часто ведет себя неадекватно. А еще, по его словам, она избила его мать, видимо в момент, когда забирала детей.

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Польского фермера обвинили по двум уголовным статьям за обращение к Путину
24 октября 2024, 18:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Окружная прокуратура города Гливицы в Польше предъявила обвинения фермеру и его дочери, которые развернули плакат с обращением к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в феврале этого года фермер принимал участие в блокировке автострады около погранперехода в Гожичках. Тогда он разместил на своем тракторе плакат с обращением к Путину. На нём он просил «разобраться с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

Вскоре после этого активиста задержали. Полицейские изъяли у него баннер и флаг.

По данным прокуратуры, в отношении фермера и его дочери вынесли обвинительные заключения по статьям Уголовного кодекса Польши о призывах либо оправдании агрессивной войны, и пропаганде нацизма и других тоталитарных идеологий, разжигании ненависти на национальной, этнической, расовой и религиозной почве.

По одной из статей им грозит до пяти лет тюрьмы, а по второй – до трёх лет.

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