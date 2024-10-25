В Турции толпой избили туристов из РФ

Фото: istock/Tutye
Турции, в городе Гечек, на группу российских туристов напала толпа местных жителей. Один из пострадавших был госпитализирован, а туристы заявили, что расследование идет слишком медленно. Сейчас россияне надеются на помощь со стороны российского консульства.
Инцидент произошел вечером 22 октября неподалеку от отеля Rixos Premium Gocek. По словам одного из пострадавших, Филиппа, он с женой и друзьями возвращался в отель, когда мимо них на высокой скорости проехал скутер, которым управлял пьяный местный житель. После этого турки начали кричать и махать кулаками в сторону россиян. Когда туристы решили ответить, из темноты появились еще шесть мужчин, что привело к драке. В ходе инцидента одному из пострадавших сломали руку, а в женщин бросили бутылку.
Россиянам удалось добраться до отеля и вызвать полицию, которая прибыла через полчаса. Однако туристы опасаются, что местные власти тянут с расследованием и затягивают процесс.
Генеральное консульство РФ в Турции уже осведомлено о происшествии и находится в постоянном контакте с пострадавшими. Российские дипломаты взаимодействуют с турецкой стороной, контролируя соблюдение прав граждан России и обеспечивая их поддержку. Турецкие правоохранительные органы начали расследование драки между россиянами и местными жителями. Пострадавшим была оказана медицинская помощь в ближайшем госпитале.
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Россиянам удалось добраться до отеля и вызвать полицию, которая прибыла через полчаса. Однако туристы опасаются, что местные власти тянут с расследованием и затягивают процесс.
Генеральное консульство РФ в Турции уже осведомлено о происшествии и находится в постоянном контакте с пострадавшими. Российские дипломаты взаимодействуют с турецкой стороной, контролируя соблюдение прав граждан России и обеспечивая их поддержку. Турецкие правоохранительные органы начали расследование драки между россиянами и местными жителями. Пострадавшим была оказана медицинская помощь в ближайшем госпитале.
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Елена Перлова