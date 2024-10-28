Россиянам раскрыли, какие страны Европы можно посетить без визы

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Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что граждане России без визы могут посетить такие страны в Европе, как Сербия и Македония.
«Большинство стран Европы находится в составе Европейского Союза, и, соответственно, для стран ЕС необходима виза. Без визы россияне могут посетить Сербию, Грузию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, естественно. Также можно поехать в Македонию и Абхазию. Вот такой небольшой список государств, куда мы можем беспроблемно слетать», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее сообщалось, что в последние месяцы россияне начали всё чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута. Так, согласно данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев текущего 2024 года в Японию приехало около 64 тысяч русских туристов. Это на 36% больше, чем в прошлом году.
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