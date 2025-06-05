Россиян ждет короткая рабочая неделя в честь Дня России

05 июня 2025, 06:23

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Со следующего понедельника россиян ожидает короткая трёхдневная рабочая неделя — с 9 по 11 июня включительно. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.