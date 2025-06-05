Россиян ждет короткая рабочая неделя в честь Дня России
Со следующего понедельника россиян ожидает короткая трёхдневная рабочая неделя — с 9 по 11 июня включительно. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.
За рабочими днями последуют четырёхдневные выходные с 12 по 15 июня, приуроченные к государственному празднику — Дню России. Этот праздник был учреждён 11 июня 1992 года как «День принятия Декларации о государственном суверенитете России», а своё современное название получил в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
В июне 2025 года общее количество рабочих дней составит 19, а выходных и праздничных — 11.
Лето — идеальный сезон, чтобы провести много времени на природе. Пару дней назад «Радио 1» подробно рассказывало, как отдохнуть «дикарем» с палаткой в лесу и устроить интересный поход для детей. Стоит учитывать: новичкам будет не так-то просто. Важно заранее подготовиться и знать несколько ключевых моментов, чтобы избежать неприятностей.
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