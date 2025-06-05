«Если партнер без денег, то его «тараканы» женщина не стерпит»: Наталья Штурм осудила современных мужчин
Певица Наталья Штурм заявила, что ей и другим женщинам не нужны мужчины-жмоты
Наталья Штурм откровенно высказалась о мужчинах, заявив, что без финансовой поддержки они ей не нужны. Певица разочаровалась в современных отношениях и уже отказалась от поиска личного счастья.
Певица поделилась, что современные мужчины перестали быть щедрыми и надежными, как ей хотелось бы. Теперь большинство стали прижимистыми. А без финансовой помощи женщина обычно теряет интерес к «тараканам» партнера. Это вполне естественно.
«Если мужчина не берет на себя какие-то функции по помощи мне, а мне, как и любой женщине нужна помощь, конечно, зачем он мне? (...) А еще ему нужно доказывать, что ты его любишь не за деньги! Но без финансовой поддержки у женщины пропадает желание участвовать в его «тараканах», это нормально», — объяснила Штурм в беседе с URA.RU.Личный опыт и слова близких подруг об их неудачах сделали Наталью достаточно уверенной в том, что женского счастья она себе не найдет. Устав от бесконечного поиска идеального спутника, Наталья решила наслаждаться свободой вне отношений. Она предпочитает жить для себя.
Во всяком случае с достатком у звезды проблем точно нет: только недавно Штурм поделилась, что купила загородный дом. Исполнительница опубликовала фото с ключами на фоне приобретенной недвижимости.
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