Сделки по недвижимости станут безопаснее с осени из-за особых сведений в ЕГРН

05 июня 2025, 05:34

Аксененко: в ЕГРН внесут сведения о семье бывших собственников жилья с 1 сентября

Фото: iStock/AUNG MYO HTWE

С 1 сентября 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, сохранивших право пользования помещением. Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности сделок с недвижимостью. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.





По словам Аксененко, ранее покупатель мог узнать о таких лицах только со слов продавца. Это создавало риски внезапного «появления» претендентов на проживание (бывших супругов, несовершеннолетних детей, других родственников) уже после сделки.



Новые правила устранят эту проблему.





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«Теперь в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения», — пояснил Аксененко.