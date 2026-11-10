Семьям рассказали о возможности получить часть маткапитала единовременной выплатой

10 ноября 2026, 10:52

Депутат Говырин: часть маткапитала можно получить в виде единовременной выплаты

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

С 1 февраля 2026 года российские семьи получили возможность распоряжаться увеличенным материнским капиталом. Неизрасходованные средства также были проиндексированы: перерасчет на 5,6% произведен автоматически, поэтому обновленная сумма уже отражена в сертификате.