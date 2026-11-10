Семьям рассказали о возможности получить часть маткапитала единовременной выплатой
С 1 февраля 2026 года российские семьи получили возможность распоряжаться увеличенным материнским капиталом. Неизрасходованные средства также были проиндексированы: перерасчет на 5,6% произведен автоматически, поэтому обновленная сумма уже отражена в сертификате.
Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT пояснил, что при сохранении полного капитала индексируется весь его размер, а после частичного использования пересчитывается оставшаяся часть. В качестве примера он привел остаток в 100 тыс. рублей, который после индексации вырос до 105,6 тыс. рублей. Актуальную сумму можно посмотреть в выписке на портале Госуслуг.
Парламентарий также напомнил, что остаток в пределах 10 тыс. рублей включительно разрешается получить единовременной выплатой на банковский счет. Семье перечисляют фактическую сумму, которая сохранилась на день обращения, и полученными деньгами владелец сертификата распоряжается по своему усмотрению.
Отмечается, что для оформления выплаты владельцу сертификата необходимо подать заявление через портал государственных услуг или МФЦ, указав реквизиты банковского счета. Рассмотрение занимает до пяти рабочих дней, перечисление после положительного решения — еще до пяти рабочих дней. Свободное использование распространяется на выплаченный остаток в пределах установленной суммы, тогда как основную часть материнского капитала семьи направляют на жилье, образование детей, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет и другие предусмотренные законом цели.
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