В Госдуме обсудили необходимость борьбы с «синими чудовищами» и «гробиками» для детей

10 октября 2025, 04:47

«Ъ»: В ГД предложили убрать с прилавков опасные и страшные игрушки для детей

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Государственной думе предложили ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу игрушек для защиты детей от вредного влияния. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»).





Инициативу депутаты обсудили 9 октября на круглом столе под названием «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты». Парламентарии выразили обеспокоенность растущим количеством «зловещих» игрушек, создаваемых под влиянием западной культуры.



Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что детские товары с клыками и рогами стирают у детей границы между добром и злом.





«Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны», — передает ее слова «Коммерсантъ».