В Госдуме обсудили необходимость борьбы с «синими чудовищами» и «гробиками» для детей
«Ъ»: В ГД предложили убрать с прилавков опасные и страшные игрушки для детей
В Государственной думе предложили ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу игрушек для защиты детей от вредного влияния. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»).
Инициативу депутаты обсудили 9 октября на круглом столе под названием «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты». Парламентарии выразили обеспокоенность растущим количеством «зловещих» игрушек, создаваемых под влиянием западной культуры.
Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что детские товары с клыками и рогами стирают у детей границы между добром и злом.
В России стартует «Культурный марафон» для школьников
«Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны», — передает ее слова «Коммерсантъ».Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила о подготовке законопроекта, который должен остановить продажу неподобающих товаров, таких как «гробики» и «синие чудовища».
При этом участники дискуссии отметили необходимость поддержки отечественных производителей «правильных» игрушек.
Так, например, вице-спикер Анна Кузнецова рассказала об успешном опыте выпуска патриотической продукции совместно с Минобороны. Игрушки пользовались большим успехом.