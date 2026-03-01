Россиян ждут продолжительные июньские выходные в честь национального праздника

01 марта 2026, 03:47

Фото: iStock/zsv3207

В связи с празднованием Дня России граждане страны получат трехдневные выходные — с 12 по 14 июня. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.