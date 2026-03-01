Достижения.рф

Россиян ждут продолжительные июньские выходные в честь национального праздника

В связи с празднованием Дня России граждане страны получат трехдневные выходные — с 12 по 14 июня. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



По словам депутата, продолжительный июньский уикенд предусмотрен утвержденным производственным календарем на 2026 год. Нерабочими днями станут пятница, 12 июня, суббота, 13 июня, и воскресенье, 14 июня. При этом четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.

Нилов подчеркнул, что длинные выходные в июне предоставляют россиянам отличную возможность открыть сезон летних отпусков. Он призвал всех жителей РФ воспользоваться этой возможностью и провести время на природе в кругу семьи и близких.

