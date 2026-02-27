В Павловском Посаде супругов Павловых поздравили с 55-летием брака

27 февраля 2026, 16:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

26 февраля в Павловском Посаде глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поздравил Евгения Дмитриевича и Тамару Дмитриевну Павловых с 55-летием совместной жизни — изумрудной свадьбой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Евгений Дмитриевич и Тамара Дмитриевна прожили вместе более полувека, воспитали детей, внуков и правнуков, став примером верности и трудолюбия для земляков. Евгений Дмитриевич более 40 лет проработал на Рахмановском шелковом комбинате, настраивая станки, на которых создавались знаменитые павлово-посадские платки. Тамара Дмитриевна долгие годы трудилась в районном потребительском обществе.



Супруги начали совместную жизнь в 1965 году. С 31 августа того же года они вели общее хозяйство, а официально поженились 27 января 1971 года в Рахмановском сельсовете.



«Они как ниточка с иголочкой, никогда не расставались, всегда вместе», — сказала их дочь Галина.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

«Ваш союз — это живая история нашей Павлово-Посадской земли. Вы прошли долгий путь, воспитали замечательных детей, внуков и правнуков, своим честным трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного края. Вы — наша гордость. Желаю вам крепчайшего здоровья, солнечного настроения, бодрости духа и ещё много лет счастливой жизни в окружении любящих поколений!», — сказал Семенов.