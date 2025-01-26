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Россиян ждут шесть масштабных мероприятий в рамках проекта «Многодетная Россия»

Фото: istockphoto.com/Elena Gromova

Фото: istockphoto.com/Elena Gromova

Шесть мероприятий состоятся в стране в период с февраля по июнь текущего года по проекту «Многодетная Россия», сообщает пресс-служба Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В частности, в рамках проекта будет проводиться конкурс социальных практик «Будущее — это мы!», нацеленный на объединение многодетных семей, акция «Семь добрых слов», конкурс моды и дизайна «Русский стиль», конференция «Семья — сила России» и составление реестра народных умельцев «Живые традиции», куда внесут семейные мастерские и пр.

Финальным мероприятием проекта станет очный форум «Многодетная Россия», который состоится в Москве в июне. Участие в форуме примут около тысячи многодетных родителей и их детей и не менее 80 общественных организаций многодетных семей.

Кроме того, с февраля по октябрь будут организованы различные соревнования и конкурсы в рамках спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия».

Подробная информация о проекте «Многодетная Россия» размещена на сайте.

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#многодетная семья
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#проект
#россия
Эксперт объяснил, как качественное сливочное масло отличить от подделки
Эксперт Бражко: нужно покупать масло среднего ценового сегмента
06 февраля 2025, 16:09

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» заявил, что подмена качественного масла грозит здоровью нации.

«Жулики научились на сегодняшний день делать жировые массы, с которыми даже в лабораториях порой не могут разобраться», — прокомментировал он.

При выборе масла, по словам эксперта, есть некоторые моменты, которые стоит учитывать.

«Ни в коем случае нельзя покупать товар, с которым вы ранее не были знакомы, то есть от так называемого нового неизвестного фасовщика. Еще нужно брать товары среднего ценового сегмента (не самой низкой и не самой высокой стоимости). Покупать продукцию не фасовщика, а непосредственно производителя и проверять данное юридическое лицо на сайте Роспотребнадзора, Россельхознадзора, на сайте налоговой службы и судов», — порекомендовал эксперт.

Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.

«Ну и интуитивные факторы. Наверное, нужно доверять своему ощущению, доверять своему вкусу и опыту», — заключил он.

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#питание
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Умер бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов
06 февраля 2025, 15:35

Владимир Титов (Фото: Правительство РФ)

Ушел из жизни бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Российский дипломат скончался на 67-году жизни. Ранее он занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. В МИД Титов курировал административные вопросы и отношения с европейскими странами.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, у Титова был достаточно жёсткий характер. В МИД его уважали, а иногда даже побаивались. Дипломат был незаурядным человеком, всегда умел принимать сложные решения и отстаивать их.

«Скажу прямо, для меня случившееся — большое личное горе. Царствие ему Небесное», — написал Карасин.

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#мид
#пост
#отношения
#дипломат
#рф
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Возлюбленная украинского экс-министра иностранных дел Кулебы открыла секс-шоп
06 февраля 2025, 15:05

Фото: iStock/Phubes Juwattana

Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла собственный секс-шоп. Об этом она гордо сообщила в Instagram*.
«Секс – это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это – базовая необходимость», — написала Павелецкая в соцсети.

При этом всем возмущающимся она пожелала заняться сексом «наедине или с партнером», отметив, что это помогает.

Кулеба сообщил о разводе с супругой 2022 года. Еще во время брака он начал встречаться с Павелецкой. Пара до сих пор вместе.

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*Запрещен в РФ.
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Онлайн-школа RT празднует пятилетний юбилей
06 февраля 2025, 13:46

Фото: iStock/metamorworks

Онлайн-школа RT празднует свой пятилетний юбилей. С момента открытия в 2020 году бесплатное обучение в ней прошли более 3000 медийщиков на конкурсной основе, получив знания о журналистике и медиапроизводстве от лучших профессионалов России.
«Когда мы запускали Онлайн-школу пять лет назад, даже не могли представить, что наш проект из 20 видеоуроков разрастется до такой глобальной экосистемы. Мы создали многожанровые онлайн-курсы, очные мастерские, авторские интенсивы. Тысячи журналистов со всего мира обучаются в нашей школе, потому что образовательный проект RT сформировал золотой стандарт для работы в медиа», — поделилась глава службы образовательных проектов RT Анна Ковтунова.
В качестве спикеров курсов выступают ведущие специалисты RT, а также их коллеги из крупнейших СМИ и медиапроектов: «Россия 1», НТВ, РЕН ТВ, «ВКонтакте», RUTUBE, известные писатели, мастера ораторского искусства, блогеры и многие другие.

Онлайн-школа предлагает различные направления обучения, среди которых «ТВ- и онлайн-журналистика», «Научпоп-журналистика» и международный проект RT Academy.

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Ксения Петербургская: Какими чудесами известна самая необычная русская святая
6 февраля православие отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской
06 февраля 2025, 13:19

Фреска с иконой Ксении Петербургской в Куремае (Эстония) (Фото: istockphoto/Ojimorena)

Русская православная церковь (РПЦ) 6 февраля отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Вся её жизнь была наполнена милосердием и смирением, а сама она стала символом жертвенности и любви к ближнему.
Святая блаженная Ксения Петербургская — одна из самых необычных святых в истории православия. Она известна своим подвигом юродства. Отказавшись от мирских благ, хотя и родилась в дворянской семье, Ксения приняла образ безумной ради служения Богу. Её молитвы и предсказания до сих пор помогают православным верующим по всему миру, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Плеханова, эксперт по религии Наталия Фоминых.

«В православии Ксения Петербургская особенно почитаема для счастья и успеха семейной жизни, а также для зачатия и рождении ребенка», — сообщила специалист.

Дворянская дочь вышла замуж за придворного певчего по имени Андрей, как и все девушки её круга того времени, посвятила себя дому и семье. Их брак был счастливым, но недолгим — через три года супруг внезапно умер, не успев причаститься. Вот с этого момента жизнь будущей святой и переменилась коренным образом.

Храм Ксении Петербургской в Донецке (Фото: istockphoto/JeKh)

Ксения раздала все деньги имущество бедным и нуждающимся, надела кафтан умершего мужа и отправилась бродить по улицам ещё продолжающего строиться Петербурга, называя себя именем супруга — Андрей. Она решила таким образом вымолить у Бога прощение за то, что муж отошёл без покаяния, и стремилась как бы искупить прегрешения Андрея вместо него.

«Со стороны она выглядела сумасшедшей. Одетая в штаны и кафтан своего покойного мужа, молодая вдова уверяла, что Андрей Федорович жив, а его жена — Ксения — умерла», — говорит Наталья Фоминых.

Многие считали ее безумной, но на самом деле святая блаженная Ксения Петербургская совершала великий духовный подвиг. По улицам города она скиталась босоногая, в потрепанном мужском камзоле своего покойного супруга. Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.

Потом люди стали замечать, что её предсказания часто сбываются, а встреча или разговор с Ксенией словно приносит им удачу, успокоение и радость. Более того, собеседник, расставшись с Ксенией, как будто становился лучше сам для себя, начинал чувствовать себя по-другому, как-то светлее и чище.

Блаженная Ксения не только молилась и просила у Бога за людей. Она делилась всем немногим, часто — последним из того, что у неё было. Отдав свои ботинки нищему, женщина бродила по городу босиком. Милостыню, которую ей подавали, она тут же раздавала тем, кто, по её мнению, нуждается ещё больше. Согласно легенде, ночью она тайно носила камни и кирпичи для строительства церкви на Смоленском кладбище.

Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.

«Истории о Ксении передавались из уст в уста. Люди верили, что счастье — повстречать на своем пути Ксению Петербургскую, а еще большее счастье, если она подаст какую-нибудь милостыню: монетку, вещь или кусочек хлеба, и скажет какое-нибудь предсказание», — продолжает историк и эксперт по религии.

Считалось, что молитвы Блаженной Ксении творят настоящие чудеса — люди исцелялись от болезней, находили потерянные вещи и обретали душевный покой. Её подвиг юродства, любовь к Богу и людям, смирение, благочестие и молитвенность вдохновляли тех, кто её встречал или хотя бы слышал о ней.

Часовня Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Подвиг Ксении Петербургской не закончился с ее смертью. Ее могила на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стала местом паломничества для тысяч православных верующих. Люди приходят сюда и сегодня, чтобы помолиться и попросить помощи у святой. Многие рассказывают о чудесах, которые происходят после молитвы у часовни святой Ксении блаженной.

«Традиционно в этот день необходимо посетить храм и попросить Ксению Петербургскую о заступничестве и благословении. Также в этот день следует совершать добрые поступки: давать милостыню, посещать и помогать больным и нуждающимся — как деньгами, так и добрым советом. Важно проявлять великодушие, следуя примеру самой Ксении Петербургской», — обратила внимание Наталия Фоминых.

В 1988 году, во время празднования 1000-летия Крещения Руси, Русская православная церковь канонизировала Ксению Петербургскую в лике блаженных.

Канонизация Ксении Петербургской стала важным событием для православных верующих и признанием ее великого духовного подвига, милосердия и чудес, которые происходили как при ее жизни, так и после смерти.

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