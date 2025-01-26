Россиян ждут шесть масштабных мероприятий в рамках проекта «Многодетная Россия»

Фото: istockphoto.com/Elena Gromova
Шесть мероприятий состоятся в стране в период с февраля по июнь текущего года по проекту «Многодетная Россия», сообщает пресс-служба Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В частности, в рамках проекта будет проводиться конкурс социальных практик «Будущее — это мы!», нацеленный на объединение многодетных семей, акция «Семь добрых слов», конкурс моды и дизайна «Русский стиль», конференция «Семья — сила России» и составление реестра народных умельцев «Живые традиции», куда внесут семейные мастерские и пр.
Финальным мероприятием проекта станет очный форум «Многодетная Россия», который состоится в Москве в июне. Участие в форуме примут около тысячи многодетных родителей и их детей и не менее 80 общественных организаций многодетных семей.
Кроме того, с февраля по октябрь будут организованы различные соревнования и конкурсы в рамках спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия».
Подробная информация о проекте «Многодетная Россия» размещена на сайте.
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Финальным мероприятием проекта станет очный форум «Многодетная Россия», который состоится в Москве в июне. Участие в форуме примут около тысячи многодетных родителей и их детей и не менее 80 общественных организаций многодетных семей.
Кроме того, с февраля по октябрь будут организованы различные соревнования и конкурсы в рамках спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия».
Подробная информация о проекте «Многодетная Россия» размещена на сайте.
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Лев Каштанов