Россиян ждёт две индексации пенсий в 2027 году

01 ноября 2026, 20:15

Депутат Чаплин: в 2027 году планируются две индексации страховых пенсий

Фото: Istock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что проект бюджета Социального фонда на 2027 год предусматривает две индексации страховых пенсий.





В беседе с RT политик заявил, что с 1 февраля пенсии планируют увеличить по фактической инфляции за 2026 год (оценка — 6,8%), с 1 апреля — ещё на предварительные 3,3%.

«Окончательные коэффициенты появятся после подведения итогов года и решений правительства. Средняя страховая пенсия по старости может достичь 29,9 тыс. рублей, средняя прибавка — 2,6 тыс.», — рассказал парламентарий.