Россиян ждёт две индексации пенсий в 2027 году
Депутат Чаплин: в 2027 году планируются две индексации страховых пенсий
Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что проект бюджета Социального фонда на 2027 год предусматривает две индексации страховых пенсий.
В беседе с RT политик заявил, что с 1 февраля пенсии планируют увеличить по фактической инфляции за 2026 год (оценка — 6,8%), с 1 апреля — ещё на предварительные 3,3%.
«Окончательные коэффициенты появятся после подведения итогов года и решений правительства. Средняя страховая пенсия по старости может достичь 29,9 тыс. рублей, средняя прибавка — 2,6 тыс.», — рассказал парламентарий.Он отметил, что размер выплаты зависит от накопленных коэффициентов и состава пенсии. По словам Чаплина, максимальный дневной больничный вырастет до 7860,27 рубля. Максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней превысит 1,1 млн рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет достигнет 95,5 тыс. рублей.
Депутат сообщил, что расходы на оплату труда отдельных категорий работников федеральных учреждений увеличат на 6,8%. Денежное довольствие военнослужащих и связанные с ним пенсии планируют поднять на 4% с 1 октября. МРОТ предлагают поднять до 28 935 рублей, прожиточный минимум на душу населения — до 20 227 рублей.