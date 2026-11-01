Россиянам напомнили о нарушениях водителей во дворах, за которые грозит штраф
Общественник Бондарь: объезд пробок через двор запрещён и грозит штрафом
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что ПДД действуют и во дворах, поэтому водители получают штрафы даже у подъезда.
В беседе с «Газетой.Ru» общественник заявил, что чаще всего автомобилисты платят за парковку на тротуаре: по статье 12.19 КоАП РФ — от 1000 до 3000 рублей в зависимости от города. Ещё один частый повод для протокола — стоянка с заведённым мотором.
«По пункту 17.2 ПДД в жилых кварталах запрещено держать двигатель заведённым дольше пяти минут, если не происходит посадка пассажиров. За нарушение этой нормы статья 12.28 КоАП РФ предусматривает взыскание в размере 3000 рублей для Москвы или Санкт-Петербурга и 1500 рублей для остальных регионов», — сообщил эксперт.Бондарь отметил, что инспекторы выпишут штраф в 2000 рублей, если автомобиль мешает выезду других машин или закрывает мусорную площадку. По словам общественника, отдельные санкции действуют за порчу зелёных насаждений и стоянку на детских площадках.
Он подчеркнул, что суммы устанавливают региональные законы — от 1000 до 5000 рублей за наезд на траву или клумбу. Во дворах скоростной режим ограничен 20 километрами в час, а сквозной проезд для объезда пробок запрещён — штраф от 1500 до 3000 рублей.