Россиянам напомнили о нарушениях водителей во дворах, за которые грозит штраф

01 ноября 2026, 17:56

Общественник Бондарь: объезд пробок через двор запрещён и грозит штрафом

Фото: Istock/Sue Thatcher

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что ПДД действуют и во дворах, поэтому водители получают штрафы даже у подъезда.





В беседе с «Газетой.Ru» общественник заявил, что чаще всего автомобилисты платят за парковку на тротуаре: по статье 12.19 КоАП РФ — от 1000 до 3000 рублей в зависимости от города. Ещё один частый повод для протокола — стоянка с заведённым мотором.

«По пункту 17.2 ПДД в жилых кварталах запрещено держать двигатель заведённым дольше пяти минут, если не происходит посадка пассажиров. За нарушение этой нормы статья 12.28 КоАП РФ предусматривает взыскание в размере 3000 рублей для Москвы или Санкт-Петербурга и 1500 рублей для остальных регионов», — сообщил эксперт.