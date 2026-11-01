Россиянам объяснили, как лениться без страха впасть в прокрастинацию

01 ноября 2026, 18:37

Психолог Чепалов: два упражнения помогут выгадать время для здоровой лени

Фото: Istock/lukas_zb

Психолог Родион Чепалов рассказал, что упражнения «суд над обязанностями» и «день маленького непослушания» помогают выгадать время для здоровой лени без страха впасть в прокрастинацию.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт пояснил: мешает взять паузу принцип долженствования — люди уверены, что должны помогать и действовать, а без них задача не решится. По словам психолога, часто такое поведение объясняется перфекционизмом и гиперответственностью.

«Предлагаю забавное упражнение «суд над обязанностями». Представьте, что каждая ваша обязанность должна доказать своё право существовать. Прокурор спрашивает: «Какую реальную пользу вы приносите?» Если убедительного ответа нет, обязанность можно отправить в отпуск. Ещё одно упражнение — «день маленького непослушания». Попробуйте отказаться от одного необязательного дела. Затем спросите себя: «Что страшного произошло?» Часто выясняется, что мир не рухнул, а свободного времени стало больше», — рассказал специалист.