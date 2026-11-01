В Роскачестве рассказали о рисках смены работы в конце года

01 ноября 2026, 19:01

Роскачество: При смене работы за два месяца до конца года можно потерять бонусы

Фото: iStock/pcess609

Решение о смене работы в конце календарного года стоит принимать не только исходя из личных обстоятельств, но и ситуации на рынке труда. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, передает «Лента.ру».