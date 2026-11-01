В Роскачестве рассказали о рисках смены работы в конце года
Решение о смене работы в конце календарного года стоит принимать не только исходя из личных обстоятельств, но и ситуации на рынке труда. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, передает «Лента.ру».
Специалист подчеркнула, что у этого периода есть свои нюансы. В некоторых компаниях процесс подбора кадров замедляется, так как они завершают текущие проекты, согласовывают бюджеты и планы на следующий год. Это может привести к переносу собеседований на январь. Поэтому Шульженко рекомендует начинать поиск заранее и тщательно изучать рынок, пока есть время для принятия решения без спешки.
Также она отметила, что увольнение за два месяца до конца года может привести к утере бонусов и премий, таких как 13-я зарплата, поскольку их обычно выплачивают в конце года. Это важно учитывать при планировании личного бюджета, предупредила эксперт.
Если текущая работа перестала удовлетворять, стоит сначала обсудить ситуацию с коллегами и руководителем. Возможно, удастся пересмотреть задачи, попробовать себя в новом проекте или наметить дальнейшие шаги внутри компании. Такой разговор поможет понять, есть ли пространство для улучшений, добавила Шульженко.
Если договориться не получится, условия не будут соответствовать ожиданиям или сотрудник поймет, что перерос свою роль, логичным шагом может стать поиск новых возможностей. Специалист заключила, что лучше сначала получить конкретное предложение и оценить его условия, а затем принимать решение об увольнении.
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