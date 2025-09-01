Операторы связи в России дали безлимитный доступ к MAX
Минцифры России 1 сентября сообщило, что крупнейшие операторы из «большой четвёрки» начали предоставлять абонентам возможность пользоваться мессенджером MAX без ограничения трафика.
Услуга доступна пользователям тарифов с безлимитным трафиком на мессенджеры — операторы Т2, «Билайн», «МегаФон» и МТС уже подключили возможность. Звонки, переписка и другие функции MAX не расходуют основной пакет интернет‑трафика и не требуют дополнительной оплаты.
Пресс-служба MAX 29 августа анонсировала новую функцию — мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате «кружков» длительностью до 60 секунд. Для начала использования нужно обновить приложение.
Перед этим сообщалось, что мессенджер МАХ теперь интегрирован с мобильной электронной подписью «Госключ».
