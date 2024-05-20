Россиянам дали главный совет при сборах в поход за грибами

Фото: iStock/dolgachov
Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алёшкин заявил, что при сборах в поход за грибами и ягодами в лес необходимо взять с собой мобильный телефон, зарядка, компас, а также известить о намерении идти на природу близких и МЧС.
По его словам, в случае если заблудились, надо идти вперёд, ориентироваться по солнцу, идти к следам автомобилей и людей.
Ранее сообщалось, что в лесах Московской области начала работу система обнаружения больших групп людей. Теперь лесная охрана в режиме реального времени видит, где и сколько любителей отдыха на природе находится в лесу, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Читайте также:
В подмосковных лесах с начала года заблудились более 30 человек
Доступ в леса на востоке Подмосковья ограничили из-за обработки от вредителей
В подмосковных лесах запустили систему обнаружения больших групп людей
«Не надо суетиться, бегать, тратить силы. Не надо ночью идти, лучше переночевать. Если вы будете пытаться найти дорогу ночью, потратите больше сил. Надо пытаться по телефону связаться со службой спасения. И самый главный совет — оставьте информацию вашим друзьям, близким, родным. Если собираетесь в серьезный поход, то лучше — в МЧС», — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист.
Ранее сообщалось, что в лесах Московской области начала работу система обнаружения больших групп людей. Теперь лесная охрана в режиме реального времени видит, где и сколько любителей отдыха на природе находится в лесу, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Читайте также:
В подмосковных лесах с начала года заблудились более 30 человек
Доступ в леса на востоке Подмосковья ограничили из-за обработки от вредителей
В подмосковных лесах запустили систему обнаружения больших групп людей
Мелисса Тимофеева