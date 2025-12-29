Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жильё в 2026 году

29 декабря 2025, 21:36

Эксперт Попов: в 2026 году новостройки могут подорожать на 15%, вторичка — на 8%

Фото: Istock/saifulasmee chede

Рынок недвижимости в 2026 году сохранит рост, но динамика цен на новостройки и вторичное жильё будет отличаться. Об этом заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.





В беседе с «NEWS.ru» Попов отметил, что ключевым драйвером роста станет снижение ключевой ставки Банка России.

«В 2026 году ожидаем увеличения цен предложения на вторичном рынке на 8%. Основным фактором роста должны стать общеэкономическая инфляция и изменение ставки ЦБ — ниже 14% во втором полугодии. На рынке новостроек можно ожидать более существенного подорожания — на 13–15%», — подчеркнул эксперт.