Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жильё в 2026 году
Эксперт Попов: в 2026 году новостройки могут подорожать на 15%, вторичка — на 8%
Рынок недвижимости в 2026 году сохранит рост, но динамика цен на новостройки и вторичное жильё будет отличаться. Об этом заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
В беседе с «NEWS.ru» Попов отметил, что ключевым драйвером роста станет снижение ключевой ставки Банка России.
«В 2026 году ожидаем увеличения цен предложения на вторичном рынке на 8%. Основным фактором роста должны стать общеэкономическая инфляция и изменение ставки ЦБ — ниже 14% во втором полугодии. На рынке новостроек можно ожидать более существенного подорожания — на 13–15%», — подчеркнул эксперт.Попов добавил, что доля проектов экономкласса в предложении продолжает сокращаться и находится на исторических минимумах. При этом аналитик отметил, что восстановлению рынка могут помешать некоторые ограничения. Главным из них он назвал замедление роста реальных доходов населения.