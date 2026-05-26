Россиянам дали рекомендации по выбору безопасного места для пикника в лесу
Есть несколько важных моментов, на которые стоит обращать внимание, чтобы выбрать в лесу безопасное для пикника место без клещей. Об этом сообщила РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
При выборе места для пикника следует отдавать предпочтение открытым и незатенённым участкам, рядом с которыми нет кустарников и высокой травы. Как правило, клещи любят влажность, тень и густую растительность.
Проверить, есть ли на территории паразит, можно с помощью «метода флага». Бабура посоветовала взять светлую однотонную ткань и провести ею по траве на выбранном участке. Если на материале появятся клещи, от такого места лучше отказаться.
Отправляясь в лес, надо не забывать пользоваться репеллентами. Однако следует покупать лишь те, эффективность которых подтверждена сертификатами. Что касается одежды, то лучше всего выбирать светлую — на ней клещей будет хорошо видно.
