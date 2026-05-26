На Сахалине мужчина утонул, запутавшись в собственных рыболовных сетях
На Сахалине рыбак погиб, запутавшись в собственных сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».
Трагедия произошла 24 мая в Углегорском районе. Следователи установили, что 52-летний местный житель отправился на лодке проверять сети, которые ранее установил на реке. Во время осмотра мужчина запутался в снастях, потерял равновесие и упал в воду. Не сумев выбраться самостоятельно, он утонул.
Правоохранительные органы провели осмотр тела погибшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По её результатам установят точную причину смерти мужчины.
