Одна из двух девочек, пострадавших при нападении на семью под Тулой, скончалась

25 мая 2026, 23:38

Одна из двух девочек, пострадавших при нападении под Тулой, скончалась в больнице

Одна из двух девочек, пострадавших при нападении в Суворовском районе, скончалась в больнице. Об этом сообщили в канале «СУ СК России по Тульской области» на платформе MAX.





Напомним, что о трагедии стало известно в понедельник утром. Следствие установило, что фигуранты прибыли к дальним родственникам, у которых попросились переночевать. Мужчина 1991 года рождения задумал ограбление, но столкнулся с сопротивлением. В результате подозреваемый насмерть забил хозяйку дома поленом, затем напал на её 46-летнюю сестру и несовершеннолетних внучек.





«Следственными органами СК России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство); ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в материале.