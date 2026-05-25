Одна из двух девочек, пострадавших при нападении на семью под Тулой, скончалась

Одна из двух девочек, пострадавших при нападении в Суворовском районе, скончалась в больнице. Об этом сообщили в канале «СУ СК России по Тульской области» на платформе MAX.
Напомним, что о трагедии стало известно в понедельник утром. Следствие установило, что фигуранты прибыли к дальним родственникам, у которых попросились переночевать. Мужчина 1991 года рождения задумал ограбление, но столкнулся с сопротивлением. В результате подозреваемый насмерть забил хозяйку дома поленом, затем напал на её 46-летнюю сестру и несовершеннолетних внучек.
Злоумышленник вместе с сожительницей похитил ювелирные украшения и скрылся. Сейчас пару уже задержали сотрудники полиции, в ближайшее время им предъявят обвинение.
«Следственными органами СК России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство); ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. По уточненной информации, несмотря на оказанную медицинскую помощь, одна из девочек, получивших травмы, скончалась в больнице.