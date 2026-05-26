В Кронштадте спасатели вытащили из воды четырёх мужчин после крушения двух катеров
В Кронштадте спасатели вытащили из воды четырёх мужчин после крушения двух катеров. Об этом сообщает 78.ru.
Согласно материалу, в понедельник вечером возле форта «Пороховой» две лодки перевернулись одна за другой. Сигнал о происшествии поступил в МЧС от очевидца. Дежурный катер Кронштадтской станции №21 оперативно вышел в район поиска.
Четверо мужчин в спасательных жилетах провели в холодной воде около 20–25 минут, прибывшие спасатели успешно подняли пострадавших на борт. Вся операция заняла почти три часа. Мужчин с признаками переохлаждения доставили на центральный пляж Кронштадта, где их осмотрели медики скорой помощи. Спасённых госпитализировали, в момент эвакуации они находились в сознании.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ОАЭ туристку из РФ могут казнить за наркотики. Полиция Дубая задержала женщину в аэропорту с 17 килограммами каннабиса в багаже, однако родные заявляют, что россиянку подставили.
Читайте также: