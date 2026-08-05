Россиянам дали рекомендации по выбору вкусного арбуза
При выборе арбуза в первую очередь следует обратить внимание на его внешний вид и плотность. Такими рекомендациями в беседе с «Татар-информом» поделился бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод.
По словам эксперта, качественный арбуз должен быть целым, без трещин, вмятин и других механических повреждений. Кроме того, плод должен оставаться плотным на ощупь.
Если же арбуз мягкий, значит он либо побит, либо вялый, что негативно влияет на вкус, дополнил Холод.
Еще один простой способ проверить плод перед покупкой — постучать по нему. Как пояснил эксперт, спелый арбуз должен издавать характерный звонкий звук.
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