Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого и безопасного арбуза

01 августа 2026, 00:42

Роспотребнадзор: спелый арбуз имеет твёрдую и яркую корку

Фото: iStock/XIA JIN

Зрелый арбуз отличается яркой, контрастной окраской и твёрдой блестящей коркой. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.