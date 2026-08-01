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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого и безопасного арбуза

Роспотребнадзор: спелый арбуз имеет твёрдую и яркую корку
Фото: iStock/XIA JIN

Зрелый арбуз отличается яркой, контрастной окраской и твёрдой блестящей коркой. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.



Если кожура легко прокалывается ногтем, арбуз, скорее всего, не дозрел. Важный признак спелости — максимально жёлтое (иногда с оранжевым оттенком) пятно на боку. У качественной ягоды сухие усик и плодоножка.

Мякоть должна быть сочной, нежной и сладкой, без ослизнения, а семена — чёрными или коричневыми. Дополнительные ориентиры: умеренно звонкий звук при постукивании пальцем, вибрация при ударе ладонью и лёгкий хруст при сжатии.

Оптимальный вариант — арбуз среднего размера. Плоды одной степени зрелости обычно не сильно различаются по габаритам.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что не стоит покупать разрезанные арбузы или вырезать кусочек «на пробу». В месте среза быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск инфекций.

Александр Огарёв

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