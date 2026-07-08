Терапевт назвала россиянам главную опасность еды с плесенью
Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова объяснила, почему нельзя есть еду, которая начала плесневеть. Об этом пишет «Лента.ру».
Эксперт отметила, что плесень представляет серьезную угрозу, поскольку некоторые ее разновидности производят микотоксины. Эти ядовитые вещества, не обладающие вкусом и запахом, устойчивы к высоким температурам, что позволяет им сохраняться в пище даже после ее термической обработки. По словам Азизовой, воздействие микотоксинов на организм человека может привести к острым отравлениям, нарушению работы печени и почек, снижению иммунитета и повышенному риску развития онкологических заболеваний.
Доктор также подчеркнула, что визуально определить тип плесени и ее способность вырабатывать микотоксины невозможно. Для этого требуется лабораторный анализ. Она добавила, что удаление видимой части плесени с продукта не гарантирует его безопасности, так как плесень представляет собой микроскопические грибы, образующие сложную сеть внутри продукта, и на поверхности можно увидеть лишь небольшую часть этой сети.
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