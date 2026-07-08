Терапевт назвала россиянам главную опасность еды с плесенью

08 июля 2026, 16:48

Терапевт Азизова: некоторые виды плесени вырабатывают микотоксины

Фото: iStock/Alina Rosanova

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова объяснила, почему нельзя есть еду, которая начала плесневеть. Об этом пишет «Лента.ру».