Сомнолог перечислила привычки, от которых следует отказаться перед сном

08 июля 2026, 17:02

Сомнолог Царева: за три часа до сна стоит отказаться от тяжелой пищи и спорта

Фото: iStock/Damir Khabirov

Тяжелая еда за два–три часа до сна может вызвать пугающие сны и привести к снижению тонуса кожи. Об этом предупредила врач – невролог–сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.





Она пояснила, что кошмары могут начать сниться, например, из-за нехватки воздуха, которая проявляется после переедания. Такое состояние способно спровоцировать сон, в котором человек задыхается. А вот съеденные в вечернее время сладости могут заставить проснуться среди ночи с чувством голода.





«Кроме того, поздний ужин мешает выработке соматотропного гормона, помогающего пережить долгий период без еды. Это чревато не только незапланированными пробуждениями, но и эстетическими проблемами, потому что соматотропин отвечает за тонус кожи и жировой обмен», — пояснила Царева в разговоре с Москвой 24.