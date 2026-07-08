Сомнолог перечислила привычки, от которых следует отказаться перед сном
Сомнолог Царева: за три часа до сна стоит отказаться от тяжелой пищи и спорта
Тяжелая еда за два–три часа до сна может вызвать пугающие сны и привести к снижению тонуса кожи. Об этом предупредила врач – невролог–сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
Она пояснила, что кошмары могут начать сниться, например, из-за нехватки воздуха, которая проявляется после переедания. Такое состояние способно спровоцировать сон, в котором человек задыхается. А вот съеденные в вечернее время сладости могут заставить проснуться среди ночи с чувством голода.
«Кроме того, поздний ужин мешает выработке соматотропного гормона, помогающего пережить долгий период без еды. Это чревато не только незапланированными пробуждениями, но и эстетическими проблемами, потому что соматотропин отвечает за тонус кожи и жировой обмен», — пояснила Царева в разговоре с Москвой 24.
Невролог посоветовала за три часа до ночного отдыха не пить чай, а также отказаться от тяжелой жареной пищи и занятий спортом. Лучше всего, по ее словам, создать ритуал, который мягко настроит на сон. Можно почитать книгу, принять теплый душ и расслабиться.