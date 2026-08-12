Эксперт Герасимов предупредил о возможной блокировке переводов с устаревших устройств

12 августа 2026, 08:41

Специалист Герасимов: банки могут блокировать переводы из-за устаревшей ОС

Фото: iStock/ultramarine5

Российские банки могут приостанавливать денежные переводы, если операция совершается с устройства с устаревшей операционной системой, сообщил руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов в комментарии РИА Новости.