Эксперт Герасимов предупредил о возможной блокировке переводов с устаревших устройств
Российские банки могут приостанавливать денежные переводы, если операция совершается с устройства с устаревшей операционной системой, сообщил руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов в комментарии РИА Новости.
По словам специалиста, поводом для дополнительной проверки также могут стать модифицированные или неофициальные прошивки смартфона. В старых версиях операционных систем нередко сохраняются неисправленные уязвимости, которыми могут воспользоваться мошенники.
Герасимов подчеркнул, что банки не получают полный доступ к содержимому смартфонов клиентов и не могут произвольно сканировать устройства. Однако механизмы защиты банковских приложений способны фиксировать косвенные признаки компрометации гаджета — например, наличие root-доступа, разблокированного загрузчика или измененной прошивки.
При выявлении таких признаков банк может счесть операцию потенциально рискованной и временно ограничить ее проведение в рамках антифрод-процедур.
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