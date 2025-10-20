ТАСС: ЕК ждет решения Евросовета по самозапрету закупок газа РФ 20 октября
Еврокомиссия рассчитывает в понедельник, 20 октября, добиться от стран ЕС решения о добровольном запрете закупок у России всех видов газа, включая СПГ, с 2028 года.
Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по приезде на встречу министров энергетики в Люксембурге, которая проходит параллельно саммиту министров иностранных дел. Информацию приводит ТАСС.
Йоргенсен выразил надежду, что министры наконец примут предложенный Брюсселем план, отметив при этом, что его утверждение затянулось. По его словам, несмотря на усилия Еврокомиссии, доля российского газа в импорте ЕС всё ещё превышает 13%. Решение, подчеркнул он, не требует единогласия — достаточно квалифицированного большинства, поэтому он настроен оптимистично.
В числе главных возражающих фигурирует Словакия, которая продолжает активно закупать российский газ. Еврокомиссия готова оказать ей поддержку, но не в виде крупных программ помощи.
Если Совет ЕС одобрит инициативу, её ещё должен утвердить Европарламент (ЕП) — на этом этапе, по словам Йоргенсена, препятствий не ожидается. ЕП, впрочем, настаивает на более жёстком варианте: запрет вступил бы в силу с начала 2027 года, а не «после» него.
Еврокомиссия также подчёркивает, что предложенный запрет не считается санкцией и будет действовать постоянно, независимо от развития ситуации на Украине.
