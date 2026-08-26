Россиянам дали совет по выбору освежающих напитков в жару
Шеф-бариста сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Виктория Мадалханова дала совет по выбору освежающих напитков в жару. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».
При выборе напитка в жаркую погоду важно учитывать четыре аспекта: сладость, кислотность, основу и содержание кофеина. Избегайте чрезмерно сладких напитков, так как они могут усилить жажду. Лёгкая кислинка, например, от цитрусов или ягод, хорошо освежает, но людям с чувствительным желудком следует быть осторожными, предупреждает Мадалханова. Молочные напитки, такие как латте или фраппе, кажутся сытными, но в жару могут восприниматься тяжелее. Газированные напитки, чай и напитки на кокосовой воде обычно легче переносятся.
Эспрессо-тоник остаётся одной из самых популярных альтернатив классическому кофе со льдом в жару. Тоник придаёт свежесть, лёгкую горчинку и шипучую основу, а эспрессо обеспечивает привычный бодрящий эффект.
Бамбл-кофе также завоевал популярность в летний сезон. Этот слоистый напиток состоит из эспрессо, апельсинового сока и карамельного сиропа. В нём сочетаются кофейная горчинка, цитрусовая кислинка и привлекательный внешний вид, что особенно ценится в тёплое время года.
Для тех, кто хочет отказаться от кофе, но сохранить мягкий тонизирующий эффект, специалист рекомендует попробовать матча-тоник. Кокосовая вода также является отличной основой для напитков в жару. Она естественным образом освежает, утоляет жажду и содержит электролиты, такие как калий и магний. При этом кокосовая вода остаётся лёгкой: в отличие от кокосового молока, она не содержит жиров и плотной текстуры, отмечает эксперт.
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