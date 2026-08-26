Россиянам дали совет по выбору освежающих напитков в жару

26 августа 2026, 07:41

Шеф-бариста Мадалханова: Слишком сладкие напитки могут усиливать жажду

Фото: iStock/ablokhin

Шеф-бариста сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Виктория Мадалханова дала совет по выбору освежающих напитков в жару. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».