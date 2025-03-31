Тела российских школьниц нашли под окнами многоэтажки

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В Волгограде под окнами многоэтажного дома на улице 64-й Армии обнаружили тела двух девушек-подростков. По данным Telegram-канала Mash, погибшим было 15 и 16 лет.
Отмечается, что погибшие школьницы держались за руки. Детали их смерти неизвестны.
На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Силовики опрашивают местных жителей, пытаясь установить обстоятельства и мотивы трагедии.
Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Предварительно, несколько человек были ранены.
Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии уже нейтрализовали стрелка, заодно показав кадры с места происшествия.
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На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Силовики опрашивают местных жителей, пытаясь установить обстоятельства и мотивы трагедии.
Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Предварительно, несколько человек были ранены.
Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии уже нейтрализовали стрелка, заодно показав кадры с места происшествия.
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Мария Моисеева