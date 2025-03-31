Овечкин забросил 890-ю шайбу и почти достиг рекорда Гретцки

Фото: кадр видео от Capitals Replays в соцсети X
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».
Гол, ставший ключевым личным достижением, был забит в третьем периоде. Теперь Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб (894). Несмотря на результативную передачу и гол российского форварда, «Вашингтон» на момент публикации уступал со счетом 6:4.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, всю карьеру защищая «Кэпиталз».
23 марта стало известно, что Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах.
Ранее сообщалось, что Овечкина позвали на работу в Госдуму.
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Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, всю карьеру защищая «Кэпиталз».
23 марта стало известно, что Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах.
Ранее сообщалось, что Овечкина позвали на работу в Госдуму.
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Мария Моисеева