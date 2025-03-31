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Овечкин забросил 890-ю шайбу и почти достиг рекорда Гретцки

Овечкин забил 890-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до четырех голов
Фото: кадр видео от Capitals Replays в соцсети X

Фото: кадр видео от Capitals Replays в соцсети X

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».
Гол, ставший ключевым личным достижением, был забит в третьем периоде. Теперь Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб (894). Несмотря на результативную передачу и гол российского форварда, «Вашингтон» на момент публикации уступал со счетом 6:4.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, всю карьеру защищая «Кэпиталз».

23 марта стало известно, что Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах.

Ранее сообщалось, что Овечкина позвали на работу в Госдуму.

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Губерниева хотят признать иноагентом после слов о сменившей гражданство Касаткиной
Губерниева могут признать иноагентом из-за сменившей гражданство Касаткиной
30 марта 2025, 19:15

Дмитрий Губерниев (фото: Telegram @RealGuberniev)

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева осудили за слова о сменившей гражданство российской теннисистке Дарье Касаткиной. Недовольные пользователи оставили множество негативных комментариев под постами журналиста в его Telegram-канале.
Так, Губерниев заявил, что выбирать место жительства и страну, которую спортсмен представляет, это личное право. Также он посчитал низким называть Касаткину предателем.

После этого подписчики ополчились на журналиста и начали писать оскорбительные комментарии в его адрес. А один из пользователей даже призвал признать Губерниева иноагентом. К слову, инициативу поддержали более тысячи человек, поставивших одобрительную реакцию на сообщение.

«Ой, написал про теннисистку Касаткину и снова всякие бестолочи начали учить меня Родину любить! Прямо как в прошлом году во время игр в Париже! И смех и грех», – заявил в ответ на это Губерниев, после чего послал всех недовольных комментаторов.
Напомним, что Дарья Касаткина сменила гражданство. Теперь спортсменка имеет паспорт Австралии. Именно эту страну она назвала местом, в котором чувствует себя как дома.

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СМИ пообещали теннисистке Касаткиной проблемы за смену гражданства
#гражданство
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#право
#спортсмен
#журналист
#иноагенты
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СМИ пообещали теннисистке Касаткиной проблемы за смену гражданства
СМИ: у теннисистки Касаткиной будут проблемы после смены гражданства
29 марта 2025, 23:53

Фото: iStock/luckyraccoon

Российские СМИ массово пообещали теннисистке Дарье Касаткиной проблемы после ее смены гражданства. Ряд изданий предрекают спортсменке неудачи на соревнованиях и в личной жизни.
Агентство ТАСС выпустило восемь новостей на данную тему. В шести из них собеседники издания предрекают Касаткиной проблемы в жизни и неудачи в спортивной карьере. Поддержал Дарью только финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. Он заявил, что понимает решение теннисистки и продолжит за нее болеть, так как она сделала многое для российского тенниса.

РИА Новости выпустило материал с заголовком: «Сделала каминг-аут и отреклась от России: Касаткина выбрала новую родину». Ранее Дарью уже критиковали в СМИ за ее фотографию в обнимку с партнершей фигуристкой Натальей Забияко, с которой они проживают вместе*.

Напомним, что Дарья Касаткина сменила гражданство на австралийское и теперь на соревнованиях будет представлять эту страну. На данный момент спортсменка занимает 12 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же среди российских теннисисток она находилась на второй строчке, уступая лишь Мирре Андреевой.

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«К этому шло»: Шамиль Тарпищев не удивлён сменой спортивного гражданства Дарьей Касаткиной
Глава ФТР Тарпищев: Смена спортивного гражданства Касаткиной не стало сюрпризом
29 марта 2025, 17:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Решение второй ракетки России Дарьи Касаткиной выступать за Австралию не стало большим сюрпризом. Она уже давно дистанцировалась от российской теннисной федерации.
Об этом в разговоре с «Матч ТВ» сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь», — сказал знаменитый в прошлом теннисист, а ныне тренер и спортивный функционер.

Относительно будущих турнирных результатов 27-летней спортсменки под флагом «новой родины», как она выразилась, Тарпищев высказался со сдержанным скепсисом. Он отметил, что у Дарьи светлая голова и на медленных кортах она способна «раскладывать пасьянс». Но вот играть быстрее она уже вряд ли сможет.

«Вряд ли Касаткина будет играть сильнее», — заключил специалист.

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«Матч ТВ»: В КХЛ может появиться хоккейный клуб из США
29 марта 2025, 13:33

Фото: istockphoto/LeArchitecto

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на волне потепления отношений между двумя странами может появиться команда из Соединённых Штатов. Как это в своё время произошло с клубом из Китая «Куньлунь Рэд Стар», который теперь базируется в подмосковных Мытищах.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. КХЛ является международной лигой, в которой на данный момент играют клубы из четырёх стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Ранее в чемпионатах КХЛ также принимали участие команды из Латвии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Украины.

«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь». Нужен сильный управленец или инвестор. Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — сказал собеседник сетевого издания.

Он также отметил, что никаких проблем со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) ожидать не приходится, так как КХЛ теперь никак не связана с этой организацией.

Источник подчеркнул, что пока вопрос участия команда из США в турнирах КХЛ в лиге не обсуждался, но исключать этого нельзя. По его мнению, тут нужно лишь политическое волеизъявление.

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Теннисистка Касаткина заявила, что теперь будет представлять Австралию
29 марта 2025, 02:20

Дарья Касаткина (Фото: Instagram*/kasatkina)

Теннисистка Дарья Касаткина сменила гражданство и теперь будет представлять Австралию на соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала в соцсетях.
«Я люблю находиться в Мельбурне и хочу как можно скорее обустроить здесь свой дом. С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — прокомментировала свое решение Касаткина Instagram*.

Спортсменка отметила, что всегда будет гордиться своими корнями и уже с нетерпением ждет выступления под австралийским флагом.

На данный момент Касаткина находится на 12 строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же она являлась второй ракеткой России, уступив лидерство Мирре Андреевой.

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#гражданство
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