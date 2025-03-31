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Стрелка в Мурманске нейтрализовали и показали кадры с места происшествия

Росгвардия нейтрализовала стрелка в Мурманске и показала кадры операции
Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)

Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)

Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали стрелка, открывшего огонь на крыше многоэтажного дома в Мурманске. Об этом написала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, публикуя кадры с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети.

Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)

Спецподразделения быстро начали попытки по нейтрализации стрелка. Уточнялось, что виновник происшествия забаррикадировался на крыше здания, заблокировав люки, ведущие наверх. Доступ на крышу был возможен только по отвесной лестнице, так как оба выхода перекрыты.

Операция по штурму заняла около 20 минут: силовики проникли на крышу и ликвидировали злоумышленника. Мотивы его действий пока не установлены, их выяснил следствие.

Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)

Днем 30 марта «Радио 1» передавало, что в Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды.

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#служба
#стрельба
Несколько человек получили ранения из-за стрельбы с крышы в Мурманске
SHOT: Несколько человек получили ранения после стрельбы неизвестного в Мурманске
30 марта 2025, 23:25

Фото: iStock/:Siriporn Lin

В результате стрельбы в Мурманске, предварительно, ранены несколько человек. По данным Telegram-канала SHOT, силовики не могут попасть на крышу многоэтажки, потому что стрелок перекрыл к себе проход.
Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети, спецподразделения уже начали операцию по нейтрализации стрелка.

Telegram-канал Baza уточняет, что у неизвестного в руках два ружья.



Виновник происшествия забаррикадировался на крыше девятиэтажного общежития, заблокировав люки, ведущие наверх.

Как сообщают местные жители, доступ на крышу возможен только по отвесной лестнице, так как оба выхода перекрыты. Последние выстрелы были слышны примерно за 10 минут до публикации информации.

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В Мурманске неизвестный ​открыл стрельбу с крыши
В Мурманске неизвестный стреляет с многоэтажки, полиция пытается его нейтрализовать
30 марта 2025, 23:14

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети, спецподразделения уже начали операцию по нейтрализации стрелка.
В данный момент введен план «Загорск».

По данным местных СМИ и различных Telegram-каналов, неизвестный ведет стрельбу по окнам квартир и целенаправленно атакует сотрудников правоохранительных органов.

Под обстрел попадают и машины. Окрестности — улицы Пономарёва и Кольский проспект — перекрыты, данные о пострадавших отсутствуют. Глава региона Чибис призвал всех «погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради видео».



На выкладываемых в интернет клипах слышны звуки стрельбы, показаны последствия попадания по машинам. На одном также можно увидеть нечеткую фигуру виновника происшествия.



Мотивы стрелка неизвестны, никаких требований он пока не выдвигал.

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В Петербурге пенсионер убил и расчленил модельера
30 марта 2025, 21:21

Фото: iStock/Tunatura

В Петербурге пенсионер убил и расчленил модельера. Об этом пишет портал 78.ru.
Отмечается, что предполагаемого убийцу задержал полицейский, которому показалось странным поведение гражданина с продуктовой тележкой. Выяснилось, что в ней 78-летний мужчина в неизвестном направлении вёз останки модельера. Фрагменты её тела позже обнаружили и в комнате убийцы.

Пенсионер снимал жильё у убитой в течение четырёх лет. Однако в последнее время между ними начали вспыхивать конфликты, вызванные тем, что мужчина постоянно что-то ломал в доме.

В какой-то момент пенсионер предложил внести плату сразу за два месяца, и хозяйка квартиры приехала к нему для обсуждения деталей. Тогда он убил её и расчленил, чтобы скрыть следы преступления.

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В Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды
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В Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды
30 марта 2025, 15:36

Фото: iStock/Yelena Shander

В Москве блогер-художник выкинул кота с третьего этажа, разозлившись, что его любимая команда не стала чемпионом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Московский художник, участник коллектива a.d.e.d Иван Namer вечером 29 марта опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором выкидывает своего кота с третьего этажа. После молодой человек признался, что его любимая команда Пари Сен-Жермен не стала чемпионом Франции, а кот, как на зло, не вовремя сломал лоток и попался под горячую руку расстроившегося хозяина.

Блогер сразу же после произошедшего спустился на улицу и забрал кота, попросив подписчиков не поднимать шума, однако аудиторию уже было не остановить. Сначала они вызвали полицию, а потом одна из подписчиц попросила отдать кота ей, чтобы подобных ситуаций больше не происходило.

Иван согласился и вручил питомца девушке. Кота сразу же отвезли к ветеринару, а блогера теперь проверит столичная прокуратура.

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Месть за издевательства: житель Омска изготовил яд и взрывчатку для убийства бывших одноклассников и учителя
Под Омском суд арестовал мужчину за планы подорвать бывших одноклассников
30 марта 2025, 14:22

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Житель Омска самостоятельно приготовил яд и взрывчатку, чтобы убить бывшего школьного учителя, двух одноклассников и двух коллег, которые над ним издевались. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что план мести мужчина вынашивал много лет. За эти годы все цели убийства разъехались по разным городам, поэтому 29-летний мужчина собирался посетить каждый из них.

К счастью, ему не удалось этого сделать, поскольку омские сотрудники ФСБ оперативно задержали его. Во время обысков были изъяты яд и взрывчатка, которые он изготовил при помощи спецлитературы.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему вменяют статью о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.

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Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья
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#убийство
#омская область
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