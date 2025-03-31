Стрелка в Мурманске нейтрализовали и показали кадры с места происшествия

Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)
Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали стрелка, открывшего огонь на крыше многоэтажного дома в Мурманске. Об этом написала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, публикуя кадры с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети.
Спецподразделения быстро начали попытки по нейтрализации стрелка. Уточнялось, что виновник происшествия забаррикадировался на крыше здания, заблокировав люки, ведущие наверх. Доступ на крышу был возможен только по отвесной лестнице, так как оба выхода перекрыты.
Операция по штурму заняла около 20 минут: силовики проникли на крышу и ликвидировали злоумышленника. Мотивы его действий пока не установлены, их выяснил следствие.
Днем 30 марта «Радио 1» передавало, что в Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды.
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Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)
Спецподразделения быстро начали попытки по нейтрализации стрелка. Уточнялось, что виновник происшествия забаррикадировался на крыше здания, заблокировав люки, ведущие наверх. Доступ на крышу был возможен только по отвесной лестнице, так как оба выхода перекрыты.
Операция по штурму заняла около 20 минут: силовики проникли на крышу и ликвидировали злоумышленника. Мотивы его действий пока не установлены, их выяснил следствие.
Нейтрализация стрелка в Мурманске (Фото: кадр видео Telegram Северо-Западного округа Росгвардии)
Днем 30 марта «Радио 1» передавало, что в Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды.
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Мария Моисеева