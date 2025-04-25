«Человеку — 81 год! Это вид без пластики»: Регина Дубовицкая ответила на вопрос о здоровье после скандального шок-фото

Регина Дубовицкая (Фото: кадр из шоу «Наедине со всеми»)
Регина Дубовицкая опровергла слухи о болезнях, заявив, что находится в полном порядке. Она просто выбирает естественную зрелость без пластики. Недавнее фото без грима, опубликованное Сергеем Дроботенко, вызвало волну обсуждений в соцсетях — многие подметили худобу ведущей.
Фотография, на которой 81-летняя Дубовицкая появилась без макияжа и фильтров, испугала публику, привыкшую видеть ее на экране, где камеры «добавляют килограммы». Коллеги по телевидению сообщили, что Регина Игоревна привыкла к такой реакции, просит не переживать о возможном заболевании и не волноваться из-за ее внешнего вида. Она сознательно избегает уколов красоты и операций, ценя здоровье.
Ведущая «Аншлага» следит за весом, придерживаясь диеты с кефиром, фруктами и зерновым хлебом, вдохновленной Еленой Степаненко. Ее внучка-врач помогает контролировать здоровье. Дубовицкая живет с мужем, профессором Юрием Айвазяном, в Подмосковье, питаясь правильно и оставаясь активной.
Пластический хирург Иван Володченков отметил в комментарии KP.RU, что отсутствие инвазивных процедур на лице Регины связано с возрастом, так как даже легкие инъекции могут быть рискованными.
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«Тем более, чему не нужно верить, так это когда вместе с этой информацией появляется реклама препаратов для похудения! Стало диковинкой, когда женщина телеведущая или актриса выбирает зрелость без уколов красоты или пластики. Человеку — 81 год! Живой острый ум. Ради здоровья человек держит свой вес в норме. А морщинки? Так у них всех будут. Если решите стареть естественно», — передает «Комсомольская Правда» слова коллег звезды.
Регина Дубовицкая (Фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Ведущая «Аншлага» следит за весом, придерживаясь диеты с кефиром, фруктами и зерновым хлебом, вдохновленной Еленой Степаненко. Ее внучка-врач помогает контролировать здоровье. Дубовицкая живет с мужем, профессором Юрием Айвазяном, в Подмосковье, питаясь правильно и оставаясь активной.
Пластический хирург Иван Володченков отметил в комментарии KP.RU, что отсутствие инвазивных процедур на лице Регины связано с возрастом, так как даже легкие инъекции могут быть рискованными.
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Мария Моисеева