«У нас счастье до небес»: Валерия раскрыла, что подарила сыну и невестке на рождение их мальчика Мирона

Певица Валерия (Фото: Instagram* @valeriya)
Певица Валерия недавно стала бабушкой во второй раз. Пока она с нетерпением ждала рождения внука, Валерия рассказывала, какие подарки выбрала для сына и невестки. 23 апреля в семье певицы появился малыш Мирон, а звездная бабушка уже купила кроватку и коляску по вишлисту молодых родителей.
«Какое же сегодня настроение! В этот мир пришёл ещё один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты герой. Арсений — отец мечты. Спасибо вам за это чудо», — писала в личном блоге певица после удачных родов Лианы.Лиана Шульгина, невестка Валерии, родила мальчика Мирона около 11 ночи, на полтора дня раньше прогнозируемой даты — врачи говорили ждать сына к 25 апреля. Валерия и ее муж Иосиф заранее позаботились о практичных подарках для молодых супругов, выбрав вещи из списка, заранее составленного парой. Валерия призналась, что такой подход упростил выбор и сделал сюрприз полезным.
Арсений и Лиана Шульгины с дочкой (Фото: Instagram* @lianashulginaa)
«Мы все живем этим событием и уже приготовили подарки, потому что ребята оставляли вишлист. Мы просто настаивали на этом. Так всем просто удобнее», — передает слова певицы «СтарХит».Четырехлетняя внучка Селин, старшая в семье, пока не встретилась с братом, но Валерия верит, что они подружатся благодаря правильному воспитанию. Девочка уже проявляет творческие таланты, увлекаясь лепкой, что вдохновляет бабушку мечтать о ее будущем в искусстве.
Недавно Селин болела, и Валерия с радостью провела с ней больше времени, пока родители готовились к рождению Мирона. 57-летняя артистка обожает роль бабушки и с теплом говорит о любимых внуках.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева