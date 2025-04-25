Россиянам напомнили о двух трехдневных рабочих неделях в апреле и мае

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Россияне столкнутся с двумя укороченными рабочими неделями в конце апреля и начале мая. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
С 28 по 30 апреля рабочие дни сократятся до трёх, причём 30 апреля станет предпраздничным с уменьшенной продолжительностью. Затем, с 5 по 7 мая, после праздников, также ожидается трёхдневная рабочая неделя. Таким образом, в мае останется всего 18 рабочих дней.
Ранее «Радио 1» передавало, продажи какого мяса растут к майским праздникам. Традиционно большинство россиян планируют провести майские праздники в кругу близких на природе с шашлыками. Производители и торговые сети ожидают успешного мясно-шашлычного сезона.
Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк дал эксклюзивное интервью, где сообщил, что в России уже который год растет потребление мяса, и в 2024-м был рекорд — 83 килограмма на душу населения.
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Ранее «Радио 1» передавало, продажи какого мяса растут к майским праздникам. Традиционно большинство россиян планируют провести майские праздники в кругу близких на природе с шашлыками. Производители и торговые сети ожидают успешного мясно-шашлычного сезона.
Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк дал эксклюзивное интервью, где сообщил, что в России уже который год растет потребление мяса, и в 2024-м был рекорд — 83 килограмма на душу населения.
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Мария Моисеева