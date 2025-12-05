Россиянам раскрыли лучшее время для украшения новогодней ёлки
Депутат Толмачёв: ёлку лучше ставить за несколько недель до Нового года
Новогоднюю ёлку лучше ставить за несколько недель до праздника, чтобы почувствовать предвкушение чудес. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.
По его словам, ёлка является главным символом праздника.
«Когда на её ветвях зажигаются огоньки, словно возвращаешься в счастливое детство и снова веришь в чудеса. Поэтому лучше ставить ёлку за несколько недель до праздника, чтобы успеть насладиться предпраздничной атмосферой и зарядиться предвкушением волшебства», — сказал Толмачёв в разговоре с Life.ru.
Он пояснил, что праздничные украшения отвлекают от ежедневной суеты, отчётов на работе и подготовки подарков. В самое тёмное время года свет от гирлянд дарит надежды на лучшее.
В каждом доме есть свои традиции, продолжил депутат, в некоторых семьях ёлку ставят заранее, а кто-то украшает её непосредственно перед Новым годом. Однако нарядное дерево в любом случае является поводом для радости и создаёт праздничную атмосферу, заключил Толмачёв.