Россиянам раскрыли лучшее время для украшения новогодней ёлки

05 декабря 2025, 00:08

Депутат Толмачёв: ёлку лучше ставить за несколько недель до Нового года

Фото: iStock/petrenkod

Новогоднюю ёлку лучше ставить за несколько недель до праздника, чтобы почувствовать предвкушение чудес. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.





По его словам, ёлка является главным символом праздника.





«Когда на её ветвях зажигаются огоньки, словно возвращаешься в счастливое детство и снова веришь в чудеса. Поэтому лучше ставить ёлку за несколько недель до праздника, чтобы успеть насладиться предпраздничной атмосферой и зарядиться предвкушением волшебства», — сказал Толмачёв в разговоре с Life.ru.