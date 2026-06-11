Россиянам дали советы по организации семейного отдыха с детьми

11 июня 2026, 10:47

Турэксперт Ансталь: номера в основном здании делают отдых с детьми удобнее

Фото: Медиасток.рф

Для отдыха с детьми до трех лет стоит выбирать направления с короткими перелетами, например Турцию или Краснодарский край. С детьми постарше можно отправиться в Египет, Таиланд или на Мальдивы. Об этом рассказала руководитель туроператора Go Travel Наталия Ансталь.





При планировании семейного отпуска важно уделить особое внимание отелю, который должен быть комфортным как для детей, так и для взрослых. Эксперт посоветовала внимательно читать отзывы и выбирать номера в основном здании, поскольку они располагаются ближе к инфраструктуре.





«В приоритете — семейные концепции, наличие детского питания, специализированного меню и инфраструктуры для отдыха с детьми, включая клубы и развлекательные зоны», — пояснила Ансталь в разговоре с «Известиями».