«Спасёт от отравления»: турэксперт раскрыла полезные свойства колы

04 июня 2026, 12:51

Турэксперт Ансталь: на шведском столе не стоит брать салаты, заправленные соусом

Фото: iStock/triocean

Отпуск по системе «всё включено» может омрачиться отравлением. Об этом предупредила турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.





Она уточнила, что основную опасность несут скоропортящиеся продукты. Эксперт призвала отказаться на шведском столе от салатов, заправленных соусом заправлены соусами, а также йогуртов.





«Часто не рекомендуют брать овощи, например, помидоры или огурцы, даже в ненарезанном виде. Если их брать, то нужно мыть. В принципе, лучше, конечно, брать изделия, которые подвергались термической обработке. При выборе отеля всегда обязательно учитывайте отзывы именно по питанию, потому что питание», — отметила Ансталь в разговоре с Life.ru.

«Формально документ еще годен, однако принимающая страна смотрит на запас. ОАЭ, Египет, Таиланд требуют минимум шесть месяцев после въезда, страны Шенгена — три месяца после выезда. Запаса не хватило — и развернуть могут уже на стойке регистрации авиакомпании», — заключил эксперт.