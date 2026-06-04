«Спасёт от отравления»: турэксперт раскрыла полезные свойства колы
Турэксперт Ансталь: на шведском столе не стоит брать салаты, заправленные соусом
Отпуск по системе «всё включено» может омрачиться отравлением. Об этом предупредила турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.
Она уточнила, что основную опасность несут скоропортящиеся продукты. Эксперт призвала отказаться на шведском столе от салатов, заправленных соусом заправлены соусами, а также йогуртов.
«Часто не рекомендуют брать овощи, например, помидоры или огурцы, даже в ненарезанном виде. Если их брать, то нужно мыть. В принципе, лучше, конечно, брать изделия, которые подвергались термической обработке. При выборе отеля всегда обязательно учитывайте отзывы именно по питанию, потому что питание», — отметила Ансталь в разговоре с Life.ru.
При употреблении сомнительных продуктов специалист посоветовала выпить колу, поскольку в ее составе содержатся вещества, которые нейтрализуют отравление. Пить этот напиток вредно, однако иногда можно это делать «для профилактики».
Сорвать отпуск может не только отравление, но и долги, в том числе по алиментам, ошибки или истекающий срок действия загранпаспорта, добавил основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб», юрист Илья Русяев в беседе с изданием «Абзац».
Перед бронированием билетов юрист посоветовал проверять информацию о задолженностях через банк данных исполнительных производств на сайте ФССП и личный кабинет на «Госуслугах». Кроме того, следует обратить внимание на правильность написания личных данных в заграничном паспорте и остаточный срок его действия.
«Формально документ еще годен, однако принимающая страна смотрит на запас. ОАЭ, Египет, Таиланд требуют минимум шесть месяцев после въезда, страны Шенгена — три месяца после выезда. Запаса не хватило — и развернуть могут уже на стойке регистрации авиакомпании», — заключил эксперт.