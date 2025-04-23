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Россиянам назвали срок появления в России люксового седана Hongqi

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Люксовый седан Hongqi L1 появится в России уже осенью 2025 года. На сегодняшний день машина проходит сертификацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, седан уже поступил в продажу в Китае под отдельным суббрендом Sunflower и называется Guoya.

«Мы представляем этот исключительный уровень роскоши не только в Китае, но и на зарубежных рынках. Я вижу в зале улыбающихся дилеров из Дубая», — сказал вице-президент по дизайну Hongqi Джайлс Тейлор во время выступления в Шанхае.

Тем временем директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в разговоре с «Газетой. Ru» перечислила основные правила мойки автомобиля в жару. По её словам, в жаркое время мыть машину стоит особенно аккуратно, чтобы не повредить кузов.

«Не мойте машину на солнце, когда кузов раскаленный. На солнце вода испаряется мгновенно, автошампунь не успевает сработать, на кузове остаются разводы, пятна и белые подтеки», — отметила Трушкова.

Она также посоветовала не распылять химию на горячий кузов, чтобы не оставить выжженные следы, и использовать во время мойки два ведра: с шампунем и чистой водой.

При этом Трушкова добавила, что после мойки автомобиль необходимо протереть микрофиброй и нанести быстрый воск.

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Скончался создатель «Богемской рапсодии» Рой Томас Бейкер
23 апреля 2025, 19:11

Фото: iStock/Boris Ipatov

Скончался один из самых успешных музыкальных продюсеров 1970-х и 80-х годов. Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для знаменитой группы Queen.
Бейкера не стало 12 апреля в его доме в Лейк-Хавасу-Сити в штате Аризона. Продюсеру было 78 лет. О его смерти стало известно из сообщения пресс-секретаря Боба Мерлиса, которое передаёт издание Super.

Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для таких групп, как Queen, The Cars, Journey, Mötley Crüe и Foreigner. Также он помогал продюсировать одну из самых нестандартных поп-композиций – «Богемскую рапсодию».

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался Колин Берри, который на протяжении 25 лет комментировал «Евровидение».

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Патриарх Кирилл и папа римский обсуждали стоящие перед христианством вызовы
23 апреля 2025, 18:53

Фото: iStock/Photoboyko

РПЦ активно взаимодействовала с католической церковью в период понтификата покойного папы римского Франциска. Об этом сообщил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан (Игумнов).
Он отметил, что сотрудничество началось после встречи папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе в феврале 2016 года.

«В актуальной повестке взаимодействия были многие вопросы, касающиеся гуманитарного сотрудничества, миротворчества, совместного ответа на те вызовы, которые стоят сегодня перед всем христианским миром», — отметил отец Стефан в беседе с «Известиями».

Тем временем СМИ сообщили об отставке Клауса Шваба, который более полувека возглавлял Всемирный экономический форум в Давосе. Историк Руслан Калинчук в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, что Шваб был «главой мирового теневого правительства».

«Конечно, никакой главой он, в действительности, не был. Шваб был застрельщиком. Человеком, который озвучивал мысли, крутившиеся в головах у левоглобалистской мировой элиты», — пояснил Калинчук.

Тем не менее Шваб давно заявлял о том, что собирается уйти в отставку. Однако сделал это он именно в тот день, когда умер Папа Римский Франциск. Предполагается, что эти события связаны друг с другом.

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Врач развеял известный миф о влиянии вина и кофе на сердце
Врач Григорьян: кофе и вино не влияют на сердце
23 апреля 2025, 18:47

Фото: iStock/Jozef Gruszczyk

Говорят, что потребление кофе и вина влияет на сердце. Если в первом случае — отрицательно, то во втором — положительно для сосудов. Правда это или очередной миф?
Кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург, Ашот Григорьян в беседе с «Радио 1» развеял миф о влиянии кофе на развитие инфаркта.

«Если человек выпивает чашку кофе утром, в принципе это никак не повлияет на работу сердца, но если у него кофе каждые 15−20 минут, то риск развития аритмии сердца повышается», — прокомментировал эксперт.

По его словам, то же самое можно сказать про красное вино, которое якобы влияет на работу сосудов.

«В умеренных количествах любой алкогольный напиток не вредит. Но у каждого из нас свое понимание «умеренного». Кто-то может бутылку выпить и не заметить. Я считаю, что если алкоголь доставляет человеку удовольствие, при поведение соответствуют общепринятым нормам, то человек вполне может выпить бокал того самого вина за обедом», — поделился эксперт.

Однако он предупредил, что вино категорически не рекомендуется лицам, имеющим повышенную кислотность в желудке.

«Еще сбои в сердце связывают с солью, но все нужно употреблять в умеренном количестве», — заключил Григорьян.

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Психолог рассказала, какими фразами нужно поддерживать себя в сложной ситуации
Психолог Тур: поддерживать себя в сложной ситуации нужно фразами родных
23 апреля 2025, 17:55

Фото: iStock/Deagreez

Правильные слова зачастую помогают поддерживать себя в сложные моменты. Но какими они должны быть?
Дипломированный врач, психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» рассказала, что речь идет не о поддержке ванильными фразами, а о серьезном нейробиологическим процессе.

«Когда мы при помощи осознанного, сконцентрированного внимания начинаем управлять своим мышлением. Когда у нас что-то не получается, нам нужно себя поддержать, мы задействуем самую простую систему — дофамин. То есть покупаем что-то, угощаем себя чем-то – даем глоток позитивных эмоций, но он кратковременный», — заявила эксперт.

По ее мнению, поддерживающие слова должны быть взяты не из интернета, а из своего опыта — от мамы, папы, бабушки — то есть те, которые отпечатались в душе.

«В критичный момент нужно остановиться на несколько секунд, сказать себе поддерживающие фразы, что все хорошо, что ты живой, что с тобой всё в порядке, что ты со всем справишься. Таким образом, будет ощущение внутренней поддержки, опоры. Вы станете более устойчивыми», — объяснила психолог.

Она отметила, что люди 90% жизни себя критикуют, оценивают, ругают, тем самым уничтожая опору внутри себя.

«На этом строится стресс, тревога, которая выматывает изнутри. Все деструктивные слова программируют нашу жизнь. Мозг — это программа, система, компьютер. Все, что мы думаем, происходит», — предупредила нейропсихолог.

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День Антипа-водогона 24 апреля: что нельзя надевать и как отвести от себя беду, народные приметы
23 апреля 2025, 17:40

Фото: iStock/advjmneto

В народном календаре 24 апреля отмечается как день Антипа-водогона или Антипы Змеевника. Названия праздника связаны с подтоплением мест зимовок змей и активным их пробуждением. Православные верующие почитают священномученика Антипа Пергамского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/kaikups

Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви во времена правления императора Нерона (54–68). В то время по приказу императора всех, кто не приносил жертвы идолам, казнили или изгоняли.

Святой апостол Иоанн Богослов был заточен на остров Патмос в Эгейском море, где Господь открыл ему будущее мира и Святой Церкви.
В те трудные времена святитель Антипа своей твёрдой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали отказываться от поклонения идолам. Языческие жрецы обвиняли епископа в том, что он отвращает народ от поклонения их богам, и требовали, чтобы он прекратил проповедовать о Христе и принёс жертву идолам.

Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю. Жрецы возразили, что их боги существуют давно, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель ответил, что языческие боги созданы людьми и все рассказы о них полны беззаконий и пороков.

Разгневанные жрецы привели священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскалённого медного вола, куда обычно приносили жертвы идолам. Священномученик в раскалённой печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он ушёл к Богу с миром, словно погрузившись в сон.

Ночью христиане забрали тело священномученика Антипы, которое не пострадало от огня, и с почётом похоронили в Пергаме. Могила священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно часто к священномученику Антипе обращаются за помощью при зубной боли.

Приметы дня


Фото: iStock/Dmitrii Taiurskii

  • Если на Антипа заморозки — будет богатый урожай грибов.
  • На рассвете 24 апреля небо красное — вся весна будет ненастной.
  • Если в этот день солнечно и тепло, то лето будет жарким и сухим.
  • Сильный ветер в этот день указывал на лето с грозами.
Москвичам пообещали дождь в ночь на 24 апреля
Москвичам пообещали дождь в ночь на 24 апреля

Что можно делать 24 апреля


Фото: iStock/Elena Serovaeva

В день Антипа принято проводить генеральную уборку. Считается, что чистота и порядок в доме способствуют благополучию и счастью. А чтобы привлечь удачу, необходимо искренне раскаяться во всех своих проступках. В этот день родителям следует проявлять больше нежности и любви к своим детям, не наказывать их строго даже за серьёзные проступки. Существует поверье, что если не следовать этому обычаю, то дети могут рано уйти из дома. Для успеха в профессиональной жизни 24 апреля стоит покормить диких птиц.

Что нельзя делать в этот день


Существует мнение, что старт новых начинаний в этот день может обернуться провалом. Лучше отложить новые проекты до подходящего момента.

В одежде лучше отдать предпочтение более ярким цветам. Наши предки верили, что черный цвет в этот день может привлечь негативную энергетику и стать причиной горьких слез.

С давних пор в этот день не советовали заниматься вязанием, шитьём и вышиванием — полагали, что работа будет пустой, а вещь не прослужит долго.

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