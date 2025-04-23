Россиянам назвали срок появления в России люксового седана Hongqi

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Люксовый седан Hongqi L1 появится в России уже осенью 2025 года. На сегодняшний день машина проходит сертификацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, седан уже поступил в продажу в Китае под отдельным суббрендом Sunflower и называется Guoya.
Тем временем директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в разговоре с «Газетой. Ru» перечислила основные правила мойки автомобиля в жару. По её словам, в жаркое время мыть машину стоит особенно аккуратно, чтобы не повредить кузов.
Она также посоветовала не распылять химию на горячий кузов, чтобы не оставить выжженные следы, и использовать во время мойки два ведра: с шампунем и чистой водой.
При этом Трушкова добавила, что после мойки автомобиль необходимо протереть микрофиброй и нанести быстрый воск.
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«Мы представляем этот исключительный уровень роскоши не только в Китае, но и на зарубежных рынках. Я вижу в зале улыбающихся дилеров из Дубая», — сказал вице-президент по дизайну Hongqi Джайлс Тейлор во время выступления в Шанхае.
Тем временем директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в разговоре с «Газетой. Ru» перечислила основные правила мойки автомобиля в жару. По её словам, в жаркое время мыть машину стоит особенно аккуратно, чтобы не повредить кузов.
«Не мойте машину на солнце, когда кузов раскаленный. На солнце вода испаряется мгновенно, автошампунь не успевает сработать, на кузове остаются разводы, пятна и белые подтеки», — отметила Трушкова.
Она также посоветовала не распылять химию на горячий кузов, чтобы не оставить выжженные следы, и использовать во время мойки два ведра: с шампунем и чистой водой.
При этом Трушкова добавила, что после мойки автомобиль необходимо протереть микрофиброй и нанести быстрый воск.
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Элина Позднякова