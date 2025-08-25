Губернатор Воробьёв поручил продолжать поддерживать врачей и учителей

25 августа 2025, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Врачам и учителям нужно продолжать оказывать всестороннюю поддержку. Это позитивно сказывается на кадровой политике, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.







«Тема, которая прозвучит в докладах, будет посвящена кадровому обеспечению системы здравоохранения. У нас, так же, как и в образовании, забота и внимание по отношению к кадрам имеет принципиально важное значение. Мы приняли ряд программ – по подъёмным, по выплатам учителям,и врачам. Это и бесплатная аренда, и предоставление жилья», – сказал Воробьёв.