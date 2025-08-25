Губернатор Воробьёв поручил продолжать поддерживать врачей и учителей
Врачам и учителям нужно продолжать оказывать всестороннюю поддержку. Это позитивно сказывается на кадровой политике, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Тема, которая прозвучит в докладах, будет посвящена кадровому обеспечению системы здравоохранения. У нас, так же, как и в образовании, забота и внимание по отношению к кадрам имеет принципиально важное значение. Мы приняли ряд программ – по подъёмным, по выплатам учителям,и врачам. Это и бесплатная аренда, и предоставление жилья», – сказал Воробьёв.Как добавил губернатор, важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, способных дать детям образование высокого уровня.