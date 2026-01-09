Врач рассказала, как составить безстрессовый график похудения к лету
Врач Смирнова: чтобы успешно похудеть к лету, рацион нужно менять в феврале
Заведующий хирургическим отделением, хирург клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Виктория Смирнова рассказала о поэтапном плане похудения к лету.
В беседе с «Газетой.Ru» Смирнова подчеркнула, что в январе следует удерживать вес, а не снижать его. Нужно внедрять основы здорового питания и повышать активность.
«Главное — не набрать вес. На февраль-март приходится постепенное снижение калорийности за счёт урезания простых углеводов и добавления белка. Здесь должен быть пик физической активности», — добавила специалист.В апреле и мае врач советует увеличить в рационе объём овощей и скорректировать тренировки. Смирнова рекомендует соблюдать норму белка, пить больше воды и заменять десерты на полезные альтернативы, например, творожные запеканки.
Она считает, что зимние месяцы — это стратегическое время для формирования здоровых привычек, что поможет подойти к весне в хорошей форме.