Врач рассказала, как составить безстрессовый график похудения к лету

09 января 2026, 10:17

Врач Смирнова: чтобы успешно похудеть к лету, рацион нужно менять в феврале

Фото: Istock/Dacharlie

Заведующий хирургическим отделением, хирург клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Виктория Смирнова рассказала о поэтапном плане похудения к лету.





В беседе с «Газетой.Ru» Смирнова подчеркнула, что в январе следует удерживать вес, а не снижать его. Нужно внедрять основы здорового питания и повышать активность.

«Главное — не набрать вес. На февраль-март приходится постепенное снижение калорийности за счёт урезания простых углеводов и добавления белка. Здесь должен быть пик физической активности», — добавила специалист.