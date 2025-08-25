Дети отравились парами хлора в оздоровительном комплексе в Кирове
В Кирове пятеро человек, включая двух детей, были госпитализированы после отравления парами хлора в одном из местных оздоровительных комплексов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошёл днём 25 августа. В правоохранительные органы поступила информация об ухудшении самочувствия у посетителей. Пострадавшие почувствовали резкое недомогание, сопровождавшееся затруднением дыхания и головокружением. Медики диагностировали отравление парами хлора.
По предварительным данным, происшествие связано с нарушением в системе обработки воды в бассейне комплекса. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, полиции и Роспотребнадзора. Причины утечки и степень вины администрации учреждения выясняются.
Прокуратура Кировской области начала проверку и заявила, что взяла ситуацию на особый контроль. Ведомство пообещало дать оценку действиям (или бездействию) руководства оздоровительного комплекса.
Состояние госпитализированных, по данным медиков, оценивается как стабильное.
