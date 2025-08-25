Дети отравились парами хлора в оздоровительном комплексе в Кирове

25 августа 2025, 17:38

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

В Кирове пятеро человек, включая двух детей, были госпитализированы после отравления парами хлора в одном из местных оздоровительных комплексов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы.