Россиянам дали советы по выбору незамерзайки

23 декабря 2025, 14:43

Автоэксперт Шапарин: незамерзайки на основе метанола запрещены в РФ

Фото: iStock/andreygonchar

Зимой автовладельцы ежегодно встают перед выбором стеклоомывающей незамерзающей жидкости. О видах незамерзайки и их опасности рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.





По его словам, на сегодняшний день в России легально продается незамерзайка на основе изопропилового спирта. Она имеет крайне резкий запах, который может вызывать головную боль, поэтому для регулярного использования она некомфортна.



Специалист пояснил, что незамерзайки на основе метилового спирта (метанола) активно применяют в Европе из-за дешевизны и отсутствия запаха, однако в России такие жидкости запрещены.





«Несмотря на это, на рынке есть нелегальные жидкости на его основе, поскольку контроль за составом со стороны надзорных органов иногда отсутствует. При этом для потребителя такая незамерзайка не представляет непосредственной токсической угрозы через испарения», — уточнил Шапарин в разговоре с «Москвой 24».

«А то, что мы сегодня покупаем на обочине, это, скорее всего, метиловый спирт. Его могли привезти из-за границы и не взять в сети. Я бы советовал выбирать жидкости в крупных сетях, чтобы хоть немного быть защищённым от подделок», — отметил эксперт.