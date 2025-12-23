Стало известно, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь

23 декабря 2025, 12:52

Синоптик Позднякова: В Москве будет достаточно снега в новогодние каникулы

Фото: iStock/lilkar

Во время новогодних каникул в Москве и Подмосковье будет достаточно снега. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По словам Поздняковой, в пятницу в столичном регионе выпадет большое количество снега.





«С большой вероятностью он сохранится до новогодней ночи, потому что до 31 декабря ожидается достаточно морозная погода. И в новогодние каникулы, скорее всего, температура в Москве будет колебаться в пределах -5…10 °С. При этом периодически может идти снег», — рассказала Позднякова «Москве 24».

«Днём температура может подниматься до -5...-9 °С. В ночь на 1 января, в том числе в полночь, температура в Москве составит -7...-9 °С, а по области — -7...-12 °С. К утру морозы окрепнут», — отметил Ильин.