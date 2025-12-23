Стало известно, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь
Синоптик Позднякова: В Москве будет достаточно снега в новогодние каникулы
Во время новогодних каникул в Москве и Подмосковье будет достаточно снега. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам Поздняковой, в пятницу в столичном регионе выпадет большое количество снега.
«С большой вероятностью он сохранится до новогодней ночи, потому что до 31 декабря ожидается достаточно морозная погода. И в новогодние каникулы, скорее всего, температура в Москве будет колебаться в пределах -5…10 °С. При этом периодически может идти снег», — рассказала Позднякова «Москве 24».
Она не исключала, что в новогодние каникулы высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что в новогоднюю ночь в столичном регионе можно ожидать снежный покров и мороз. По его прогнозу, утром 31 декабря будет порядка -9...-14 °С.
«Днём температура может подниматься до -5...-9 °С. В ночь на 1 января, в том числе в полночь, температура в Москве составит -7...-9 °С, а по области — -7...-12 °С. К утру морозы окрепнут», — отметил Ильин.
Он уточнил, что утром 1 января в Московской области температура опустится до -15...-20 °С.