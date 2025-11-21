Эксперт назвал последствия редкого мытья машины

21 ноября 2025, 14:10

Лигачёв: редкое мытье машины вредит ее лакокрасочному покрытию

Фото: istockphoto/romaset

Лакокрасочное покрытие автомобиля может пострадать, если машина моется хозяином слишком редко.





Об этом рассказал автоэксперт Константин Лигачев в интервью «Татар-информу». Он также добавил, что мыть авто каждый день тоже не рекомендуется.





«Если водитель будет редко мыть машину, то через год автомобиль окажется не в очень хорошем состоянии», — отметил собеседник.