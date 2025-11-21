Эксперт назвал последствия редкого мытья машины
Лигачёв: редкое мытье машины вредит ее лакокрасочному покрытию
Лакокрасочное покрытие автомобиля может пострадать, если машина моется хозяином слишком редко.
Об этом рассказал автоэксперт Константин Лигачев в интервью «Татар-информу». Он также добавил, что мыть авто каждый день тоже не рекомендуется.
«Если водитель будет редко мыть машину, то через год автомобиль окажется не в очень хорошем состоянии», — отметил собеседник.
Лигачев подчеркнул, что обычный шофер может мыть свой транспорт раз в неделю, но все зависит от погоды и интенсивности езды. Вред кузову наносят песок и соль, а весной на нем оседают почки, после чего может потребоваться полная перекраска.