Эксперт назвал последствия редкого мытья машины

Лигачёв: редкое мытье машины вредит ее лакокрасочному покрытию
Фото: istockphoto/romaset

Лакокрасочное покрытие автомобиля может пострадать, если машина моется хозяином слишком редко.



Об этом рассказал автоэксперт Константин Лигачев в интервью «Татар-информу». Он также добавил, что мыть авто каждый день тоже не рекомендуется.

«Если водитель будет редко мыть машину, то через год автомобиль окажется не в очень хорошем состоянии», — отметил собеседник.

Лигачев подчеркнул, что обычный шофер может мыть свой транспорт ​раз в неделю, но все зависит от погоды и интенсивности езды. Вред кузову наносят песок и соль, а весной на нем оседают почки, после чего может потребоваться полная перекраска.
Никита Кротов

