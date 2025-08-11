Россиянам дали советы по выбору свежего лосося

11 августа 2025, 15:27

Технолог Румянцева: свежий лосось не имеет посторонних запахов

Фото: iStock/MARCELOKRELLING

Для суши, роллов и сашими качество и свежесть рыбы является важным вопросом безопасности. Об этом рассказала главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева.





Она отметила, что качественный и свежий лосось должен быть ярким. Эксперт выбирать рыбу от кораллово-розового до оранжевого цвета. При этом не стоит употреблять в пищу тусклые, сероватые и желтоватые по краям кусочки.





«При выборе рыбы ваше обоняние играет ключевую роль. У свежего лосося очень чистый, едва уловимый аромат. Любые посторонние запахи, например, резкий "рыбный" запах, кислинка или аммиачный оттенок — абсолютное табу», — рассказала Румянцева в беседе с Life.ru.