Россиянам дали советы по выбору свежего лосося
Технолог Румянцева: свежий лосось не имеет посторонних запахов
Для суши, роллов и сашими качество и свежесть рыбы является важным вопросом безопасности. Об этом рассказала главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева.
Она отметила, что качественный и свежий лосось должен быть ярким. Эксперт выбирать рыбу от кораллово-розового до оранжевого цвета. При этом не стоит употреблять в пищу тусклые, сероватые и желтоватые по краям кусочки.
«При выборе рыбы ваше обоняние играет ключевую роль. У свежего лосося очень чистый, едва уловимый аромат. Любые посторонние запахи, например, резкий "рыбный" запах, кислинка или аммиачный оттенок — абсолютное табу», — рассказала Румянцева в беседе с Life.ru.
Она добавила, что свежеприготовленные роллы или сашими с лососем не должны иметь навязчивого запаха. Свежий лосось не должен распадаться на волокна, он выглядит гладким, влажным и ярким.
Румянцева предупредила, если кусочек рыбы выглядит суховатым по краям, потерял яркий цвет или кажется «сваренным» без термообработки, это может быть не только признаком несвежести, но и серьёзным поводом усомниться в безопасности употребления этой рыбы в сыром виде.